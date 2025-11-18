İngiltere'de 150 metrelik "çöp nehri" oluştu

Thames Nehri Dostları adlı yardım kuruluşu, kaçak çöp sahasının yaklaşık bir ay önce organize bir suç örgütü tarafından oluşturulduğunu, herhangi bir kontrol veya hafifletme önleminin uygulanmadığını belirtti.

Kuruluşun genel müdürü Laura Reineke, "Bu, göz göre göre gerçekleşen bir çevre felaketidir. Cherwell Nehrinden sadece birkaç metre ötede bir atık dağının oluşmasına izin verildi. Bu, en önemli su yollarımızdan birinin taşkın yatağında bulunan kaçak bir çöplük. Her geçen gün nehir sistemine zehirli atıkların girme riski artıyor, yaban hayatı zehirleniyor ve tüm havzanın sağlığı tehdit ediliyor. Çevre Ajansı'nın aylar veya yıllar sonra değil, hemen harekete geçmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.