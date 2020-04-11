İngiltere'de 24 saatte 917 kişi yaşamını yitirdi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 700 bini aştı. Dünya genelinde corona virüsten yaşamını yitirenlerin sayısı da 100 bini aştı. Corona virüsün en fazla vurduğu ülkelerden olan İngiltere'de Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 917 kişi öldü. İngiltere'de yaşamını yitirenlerin sayısı 9 bin 875 oldu.

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Anadolu Ajansı 11.04.2020 - 17:04

Yeni tip corona virüs (Covid-19) bağlantılı en çok vaka görülen ülke 502 bin 876 ile ABD olurken, onu 161 bin 852 vakayla İspanya, 147 bin 577 ile İtalya, 124 bin 869 ile Fransa ve 122 bin 171 ile Almanya izliyor.

İSPANYA'DA ÖLÜMLERDE DÜŞÜŞ İspanya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 510 artışla 16 bin 353'e çıktı. İspanya Sağlık Bakanlığı Covid-19 ile ilgili bilgileri güncelledi. Buna göre, Covid-19 nedeniyle dün 605 olan günlük ölüm sayısı bugün 510'a geriledi.

Ülkede Covid-19 hastalarındaki günlük ölüm sayılarında 23 Mart'tan bu yana en düşük artış kaydedildi. Salgında hayatlarını kaybedenlerin toplam sayısı ise bugün itibariyle 16 bin 353'e ulaştı. Diğer yandan vaka sayısı ise 4 bin 830 artışla 161 bin 852 oldu.

İRAN'DA 125 CAN KAYBI İran'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 4 bin 357'ye yükseldi.

HOLLANDA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ Hollanda'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1316 artarak 24 bin 413'e ulaşırken, ölü sayısı 132 artışla 2 bin 643 oldu.

Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü'nden (RIVM) yapılan açıklamayla Covid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi. Açıklamada, ülkede son 24 saatte 189 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 8 bin 386'ya ulaştığı belirtildi. Covid-19 görülen kişi sayısının 1316 artarak 24 bin 413'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 132 artışla 2 bin 643 olduğu kaydedildi.

AVRUPA'DA COVID-19 KAYNAKLI ÖLÜMLER ARTIYOR Dünya geneline yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı can kaybı sayısı birçok Avrupa ülkesinde artmaya devam ediyor.

Covid-19'dan ölenlerin sayısı İtalya'da 18 bin 849, İspanya'da 16 bin 353'e, Belçika'da ise 3 bin 346'ya yükselirken, Hollanda'da 2 bin 643, İsviçre'de 1003, İsveç'te 887, Portekiz'de 470, Avusturya'da 337, Danimarka'da 260, Polonya'da 195, Çekya'da da 123 oldu.

Macaristan'daki Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 85'e, en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'nın komşularından Slovenya'da 50'ye yükseldi.

Balkan ülkelerinden Bosna Hersek'teki can kaybı 37'ye, Romanya'da 282'ye, Sırbistan'da 71'e, Bulgaristan'da 26'ya, Kuzey Makedonya'da ise 34'e çıkarken, Hırvatistan'da son 24 saatte ölen olmadığı açıklandı.

HİNDİSTAN'DA İKİ HAFTA DAHA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI Hindistan'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede geçen ay ilan edilen sokağa çıkma yasağı uzatıldı. Ülke basınında yer alan habere göre, Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 14 Nisan'da bitmesi planlanan sokağa çıkma yasağını uzatmaya karar verdiğini bildirdi. Kejriwal, yasağın 2 hafta daha uzatılmasının beklendiğini kaydetti. Hindistan'da şu ana dek 7 bin 876 vaka görülürken, 249 kişi hayatını kaybetti.