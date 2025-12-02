İngiltere'de AI endişesi meslek seçimini de etkili
02.12.2025 15:12
Reuters
Yapay zekanın hızla geçirdiği gelişim İngiltere'de 18 yaşındaki gençlerin meslek seçimini de etkiledi. Gençler ustalık gerektiren işlere yöneliyor.
YAPAY ZEKA MESLEĞİMİZİ ELİMİZDEN ALACAK MI ?
Yapay zekanın beyaz yaka işleri ve otomasyon içeren işleri gelecekte tek başına yapabilmesi tartışılıyor. ‘Yapay zeka mesleğimizi elimizden alacak mı ?’ tartışması günden güne büyüyor. Londra King's College'da öğretim görevlisi ve yapay zeka araştırmacısı olan Bouke Klein Teeselink, "Gençler arasında işlerinin otomasyonla ortadan kalkacağı konusunda çok fazla endişe var" dedi. İngiltere'de gençler meslek seçimlerinde bu tartışmayı göz önüne aldı ve ustalık gerektiren mesleklere ilgi arttı.
ÜNİVERSİTE YERİNE MESLEKİ EĞİTİM
Ustalık gerektiren mesleklerden birine yönelen Yaroshenko, yapay zekayı kullanışlı bir araç olarak görüyor ancak fiziksel talepleri ve elektrik işçiliği, marangozluk ve kaynakçılık gibi mesleklerin yerini alabilecek bir araç olmadığını düşünüyor. Birçok genç hayata bir an önce başlamak ve eğitim hayatları boyunca borçlanmamak için üniversiteye gitmiyor.
USTALIK GEREKTİREN MESLEK
Tesisat atölyesinde gelişen Yaroshenko, uzun vadede kalifiyeli bir meslekte kalmayı planladığını düşündüğü bir diğer nedenin de mevcut iş gücünün yaşlanması ve yeni nesil kalifiyeli işçilere olan talebin yüksek olması olduğunu söyledi.
Yaroshenko, üniversite yerine mesleki eğitimi seçtiğini, çünkü mümkün olan en kısa sürede "gerçek hayatta iş" deneyimi kazanmak istediğini sözlerine ekledi.