İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler

"ŞİDDETİ ÖVMEK SUÇTUR"

Başbakan, sosyal medyada yayılan dezenformasyonla ilgili ise şöyle konuştu: "İnternette şiddeti övmek suçtur, ifade özgürlüğü değildir. Sosyal medya platformları için burada uyulması gereken bir denge var" dedi.

Platformların, sorumluluklarını yerine getirmezse ne gibi adımlar atılacağı sorusuna da yanıt veren Starmer, "Sosyal medya inanılmaz bir imkan ama sorumluluk taşıyor" dedi.