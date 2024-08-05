İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler

İngiltere'de üç kız çocuğunun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının arkasında bir göçmenin olduğuna dair yanlış iddialar aşırı sağın fitilini ateşledi. Sokaklara inen aşırı sağcı grupların şiddet eylemleri, Başbakan Keir Starmer tarafından "aşırı sağ haydutluk" olarak nitelendirildi. Eylemcilerin Nazi selamı verdiğini açıklayan Starmer, "Pişman olacaklar" dedi. Şiddet olaylarına karışan en az 370 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 1

KUZEY İRLANDA DA DAHİL OLDU

İngiltere'de göçmen karşıtı eylemlerin ateşi dinmiyor. 

Southport'ta üç çocuğun hayatını kaybettiği, sekizi çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından İngiltere ve Kuzey İrlanda'da aşırı sağcılar şiddet eylemlerine başladı.

Hafta başında başlayan göçmen karşıtı eylemler devam ediyor.

DÜNYA HABERLERİ

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 2

BAŞKENTE DE SIÇRADI

Eylemler Liverpool, Nottingham ve Sunderland'in ardından başkent Londra'ya da sıçradı.

Aşırı sağcılar, bıçaklı saldırının ardından yaklaşık 30 eylem düzenledi.

Gösterilerde çok sayıda mağazanın camları kırıldı, eylemciler ile polis karşı karşıya geldi. 

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 3

FİLİSTİNLE DAYANIŞMA YÜRÜYÜŞÜNÜ HEDEF ALDILAR

Londra'da düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşüne tepki gösteren bazı aşırı sağcılar polisle çatıştı.

Liverpool'daki olaylarda eylemciler polise sandalye ve taş fırlattı.

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 4

AŞIRI SAĞ KARŞITLARI DA SOKAĞA ÇIKTI

Bristol kentinde ise aşırı sağcılar ve karşıt görüşlüler çatıştı.

Taraflar birbirine taş ve havai fişeklerle saldırdı.

Polisten yapılan açıklamada şiddet olaylarına karışan en az 370 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 5

İSLAM MERKEZİ'NDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta da tansiyon yüksekti.

Bir iş yeri ile iki otelin kapı ve camları kırıldı..

Polis, Belfast İslam Merkezi çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 6

GÖÇMENLERİN KALDIĞI OTELE SALDIRDILAR

Ülkenin orta bölgelerinde yer alan Rotherham kentinde, aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı eylem çağrısına uyan yüzlerce kişi, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önünde bir araya geldi.

Aşırı sağcılar ile polis arasında otel önünde arbede çıktı, eylemciler otele taş ve şişe attı.

Bu sırada yaralanan bir polis, meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 7

BAŞBAKAN STARMER: NEFRET EKENLERE MÜSADE ETMEYECEĞİZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, şiddet olaylarının ardından canlı yayında sert bir açıklama yaptı. 

eylemleri protesto değil "aşırı sağ haydutluk" olarak nitelendiren Starmer, "Pişman olacaklar" dedi. 

Starmer, şunları söyledi: "Biz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz. Herhangi bir koşulda sokaklarımızda düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz." 

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 8

"NAZİ SELAMI VERDİLER"

Aşırı sağcıların camilere saldırdığı ve Nazi selamı verdiğine dikkat çeken Başbakan Starmer, "Kim olduğumuzu göstereceğiz" diye ekledi.

Starmer, aşırı sağcıların gerçekleştirdiği gösterilerin protesto değil, "suç" olduğunu vurguladı.

"Değerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanmasını isteyen İngiliz halkı adına buna bir dur diyeceğiz" diye konuştu.

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 9

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ÇAĞRI

Üst düzey polis yetkilileri ve adli mercilerle yaptığı toplantı sonrası şiddet olaylarına karşı poliste yeni bir düzenlemeye gideceklerini anlatan Starmer, sosyal medya şirketlerine de seslendi.

Açıklamasının devamında, "İki büyük sosyal medya şirketine ve onu yönetenlere sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 10

"ŞİDDETİ ÖVMEK SUÇTUR"

Başbakan, sosyal medyada yayılan dezenformasyonla ilgili ise şöyle konuştu: "İnternette şiddeti övmek suçtur, ifade özgürlüğü değildir. Sosyal medya platformları için burada uyulması gereken bir denge var" dedi.

Platformların, sorumluluklarını yerine getirmezse ne gibi adımlar atılacağı sorusuna da yanıt veren Starmer, "Sosyal medya inanılmaz bir imkan ama sorumluluk taşıyor" dedi.

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 11

EYLEMLER NASIL BAŞLADI?

İngiltere'nin Southport kentinde 29 Temmuz'da 17 yaşındaki bir saldırgan, üç çocuğun öldüğü bir bıçaklı saldırı gerçekleştirmişti.

Polis, 18 yaşından küçük olduğu için kimliğini açıklamadığı saldırganın Galler'in başkenti Cardiff doğumlu olduğunu duyurdu.

Ancak saldırganın kimliğinin açıklanmaması, aşırı sağcıların spekülatif sosyal medya paylaşımları ve haberlerin parçası oldu.

İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler - 12

AŞIRI SAĞCI EDL'DEN PROTESTO ÇAĞRISI

Saldırganın İngiltere'ye geçen sene kaçak yollarla geldiği ve isminin "Ali" olduğu yönünde haberler aşırı sağcı hesaplar ve haber siteleri tarafından paylaşıldı.

Saldırganın kimliğinin 1 Ağustos'ta Axel Rudakubana olduğu ve Ruanda kökenli olduğu  iddia edildi.

Southport'taki saldırının bir gün sonrasında aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi (EDL), kentte göçmenleri ve Müslümanları protesto edecekleri iddiasıyla çağrı yaptı.

Bu çağrılar sonrası şiddet eylemleri birbirini izledi.

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