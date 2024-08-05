İngiltere'de aşırı sağ şiddeti: Nazi selamı verdiler, göçmenlerin kaldığı otellere saldırı düzenlendiler
İngiltere'de üç kız çocuğunun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının arkasında bir göçmenin olduğuna dair yanlış iddialar aşırı sağın fitilini ateşledi. Sokaklara inen aşırı sağcı grupların şiddet eylemleri, Başbakan Keir Starmer tarafından "aşırı sağ haydutluk" olarak nitelendirildi. Eylemcilerin Nazi selamı verdiğini açıklayan Starmer, "Pişman olacaklar" dedi. Şiddet olaylarına karışan en az 370 kişi gözaltına alındı.
KUZEY İRLANDA DA DAHİL OLDU
İngiltere'de göçmen karşıtı eylemlerin ateşi dinmiyor.
Southport'ta üç çocuğun hayatını kaybettiği, sekizi çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından İngiltere ve Kuzey İrlanda'da aşırı sağcılar şiddet eylemlerine başladı.
Hafta başında başlayan göçmen karşıtı eylemler devam ediyor.