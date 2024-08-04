İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı

BAŞBAKAN STARMER: HUKUKUN YOK SAYILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede aşırı sağcı şiddet olayları hakkında, "Biz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz. Herhangi bir koşulda sokaklarımızda düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz." açıklamasını yaptı.

Aşırı sağcıların camilere saldırdığı ve Nazi selamı verdiğini belirten Starmer, "Kim olduğumuzu göstereceğiz. Biz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz. Herhangi bir koşulda sokaklarımızda düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz." diye konuştu.