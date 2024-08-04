İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı

İngiltere'de 3 kız çocuğunun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının yankıları sürüyor. Ülkede sokaklar günlerdir karışık. Aşırı sağcı grupların protestoları, Başbakan Keir Starmer tarafından "aşırı sağ haydutluk" olarak nitelendi. Starmer, protestocular "pişman olacak" dedi. Protestolarda 92 kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 1

İngiltere'de göçmen karşıtı eylemlerin ateşi dinmiyor. Southport'ta 3 çocuğun öldüğü 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından İngilrete'de ve Kuzey İrlanda'da sular durulmuyor. Hafta başında başlayan göçmen karşıtı protesto gösterileri devam ediyor.

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İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 2

Eylemler Liverpool, Nottingham, Sunderland ve başkent Londra'ya da sıçradı. Aşırı sağcılar bıçaklı saldırının ardından yaklaşık 30 eylem düzenledi. Gösterilerde çok sayıda mağazanın camları kırıldı, protestocular ile polis karşı karşıya geldi.

İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 3

Londra'da düzenlenen Filistin'e dayanışma yürüyüşüne tepki gösteren bazı aşırı sağcılar polisi ile çatıştı. Liverpool'daki olaylarda göstericiler polise sandalye ve taş attı.  

İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 4

Bristol kentinde ise aşırı sağcı ve karşıt görüşlüler çatıştı. Taraflar birbirine taş ve havai fişeklerle saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 5

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta da tansiyon yüksekti.

Bir iş yeri ile iki otelin kapı ve camlarını kırdı. Polis, Belfast islam merkezi çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 6

Ülkenin orta bölgelerinde yer alan Rotherham kentinde aşırı sağcı İngiliz Savunma Ligi'nin (EDL) göçmen ve Müslüman karşıtı eylem çağrısına uyan yüzlerce kişi, sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin tutulduğu otelin önünde bir araya geldi.

Aşırı sağcılar ile polis arasında otel önünde arbede çıktı, eylemciler otele taş ve şişe attı. Bu sırada yaralanan bir polis, meslektaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 7

BAŞBAKAN STARMER: HUKUKUN YOK SAYILMASINA MÜSAADE ETMEYİZ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkede aşırı sağcı şiddet olayları hakkında, "Biz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz. Herhangi bir koşulda sokaklarımızda düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz." açıklamasını yaptı.

Aşırı sağcıların camilere saldırdığı ve Nazi selamı verdiğini belirten Starmer, "Kim olduğumuzu göstereceğiz. Biz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz. Herhangi bir koşulda sokaklarımızda düzenin ve hukukun yok sayılmasına müsaade etmeyiz." diye konuştu.

İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 8

Starmer, aşırı sağcıların gerçekleştirdiği gösterilerin protesto değil, suç olduğunu vurgulayarak, "Değerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanmasını isteyen İngiliz halkı adına buna bir dur diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugün üst düzey polis yetkilileri ve adli mercilerle yaptığı toplantı sonrası şiddet olaylarına karşı poliste yeni bir düzenlemeye gideceklerini anlatan Starmer, sosyal medya şirketlerine de seslendi.

İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 9

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA ÇAĞRI

Starmer, "İki büyük sosyal medya şirketine ve onu yönetenlere sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Starmer, sosyal medyada yayılan dezenformasyonla ilgili ise "İnternette şiddeti övmek suçtur, ifade özgürlüğü değildir. Sosyal medya platformları için burada uyulması gereken bir denge var." diye konuştu.

Sosyal medya platformlarının sorumluluklarını yerine getirmezse ne gibi adımlar atılacağı sorusuna da yanıt veren Starmer, "Sosyal medya inanılmaz bir imkan ama sorumluluk taşıyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 10
İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 11
İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 12
İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 13
İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 14
İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 15
İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 16
İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 17
İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı - 18
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