İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa indi: 3 kız çocuğunun ölümü ülkeyi karıştırdı
İngiltere'de 3 kız çocuğunun hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının yankıları sürüyor. Ülkede sokaklar günlerdir karışık. Aşırı sağcı grupların protestoları, Başbakan Keir Starmer tarafından "aşırı sağ haydutluk" olarak nitelendi. Starmer, protestocular "pişman olacak" dedi. Protestolarda 92 kişi gözaltına alındı.
İngiltere'de göçmen karşıtı eylemlerin ateşi dinmiyor. Southport'ta 3 çocuğun öldüğü 8'i çocuk 10 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırının ardından İngilrete'de ve Kuzey İrlanda'da sular durulmuyor. Hafta başında başlayan göçmen karşıtı protesto gösterileri devam ediyor.