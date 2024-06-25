İngiltere'de bahis skandalı: Sunak'ın liderliği tartışılıyor

TOPLAM 5 İSİM ARAŞTIRILIYOR

Daha sonra koruma ekibinden birinin daha bahis oynadığı anlaşıldı ve gözaltına alındı. Tek cezanın polise kesilmiş olması büyük öfke uyandırdı.



Sunak’la bağlantılı toplam 5 ismin soruşturulduğu tahmin ediliyor. Söz konusu kişilerin Başbakan Rishi Sunak'tan aldıkları ön bilgilendirmeden faydalanarak bahis oynadığı iddia ediliyor.



Bu isimler arasında seçimlerde aday olan Muhafazakar Laura Saunders ve Muhafazakar Parti Kampanya Direktörü olan Tony Lee ile partinin veri sorumlusu Nick Mason da var.