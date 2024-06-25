İngiltere'de bahis skandalı: Sunak'ın liderliği tartışılıyor
Erken seçim hazırlıklarının sürdüğü İngiltere bir süredir bahis skandalıyla çalkanıyor. Başbakan Rishi Sunak’ın en yakınındaki isimlerin seçim tarihine ilişkin bahis oynadıkları ortaya çıktı. Yaşanan skandal Sunak'ın liderliğini tartışmaya açtı. Yoğun baskı sonucunda Sunak'ın partisi, skandala adı karışan iki seçim adayından desteğini çekti, ancak tartışmalar dinmedi.
SUNAK'A YOĞUN BASKI
İngiltere'de 4 Temmuz'daki seçimler için geri sayım sürerken Başbakan Rishi Sunak'ın başı dertte. En yakınındaki isimlerin seçim tarihine ilişkin bahis oynadıklarının ortaya çıkması Sunak'ın liderliğini tartışmaya açtı.
Sunak'ın liderliğini sorgulayanlar bahis skandalına adı karışanlara karşı harekete geçmesini istiyor. Bahis soruşturması genişlerken skandala karışanların partiden uzaklaştırılması için Sunak'a yoğun bir baskı var.
Kurulan komisyon, bir dizi partilinin yanı sıra Sunak’ın yakın çalışma arkadaşları, arkadaşları ve aile üyelerinden bazılarının erken seçim tarihi açıklanmadan önce bahis oynadıkları iddialarını soruşturuyor.