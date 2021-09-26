İngiltere'de benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı nakliye aracı sürücülerinin sayısının azalması ve yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını ülkede birçok tedarik zincirinde sorunların oluşmasına neden oldu.

Enerji şirketi BP ve Tesco Alliance'ın, ülkede "çok az sayıda" petrol istasyonunun kapatılacağını duyurmasının ardından benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştu.

BP ve Tesco Alliance, ülkede yeterli sayıda nakliye aracı sürücüsü olmaması nedeniyle az sayıda petrol istasyonunun geçici olarak kapatılacağını duyurdu. Bu açıklama araç sahipleri arasında endişeye neden oldu.