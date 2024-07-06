İngiltere'de beş başbakan deviren kedi Larry hala görev başında
İngiltere'nin Başbakanlık konutunun bulunduğu 10 Downing Street'in sakinleri 5 kez değişti, ancak konutun kedisi Larry hala görevi başında. 2011 yılında konut ve çevresindeki kedileri avlamak için sahiplenilen "Baş fareci" Larry, görevi başıdayken beş başbakan değişmiş olsa da yıllardır yerini korumaya devam ediyor.
BEŞ BAŞBAKAN GÖRDÜ
İngiltere'de başbakanlık konutunda fare avlaması için istihdam edilen kedi Larry, görev süresince tam beş farklı İngiltere başbakanı gördü.