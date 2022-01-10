İngiltere'de bir aşı karşıtı grup "savaşmak" için eğitim alıyor: Okulları ve polisi hedef aldılar

Parktaki eğitim öncesi gönderilen mesajlarla "Ne söylediğinize ve kime söylediğinize dikkat edin" ifadesi kullanılarak, basına ve polise karşı uyarıda bulunuldu.



Eğitim başında parkın girişinde bir polis aracı görüldü. Bu sırada grup, yaptıklarının yasal ve şiddet içermediğini göstermek için özel çaba harcadı ancak polisin ayrılmasının ardından askeri kamuflaj giymiş eski asker Glass, yaptığı konuşmada, önce mümkün olduğunca diğer kişileri hedef alacaklarını, ardından da bunu polise kadar vardıracaklarını belirtti.