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İngiltere'de bir TIR'da 39 ceset bulundu

ntv.com.tr, NTV Haber

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir TIR'da 39 ceset bulundu. Polis TIR'ın şoförünü cinayet şüphesiyle gözaltına aldı. Ölenlerin sığınmacı olduğu tahmin ediliyor.

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    İngiliz polisi, ülkenin güneydoğusundaki Essex'de bir TIR'da 39 ceset bulundu.
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    İngiltere'nin Essex bölgesindeki Grays kasabasında Waterland Endüstri alanında bir TIR'la ilgili gece 01.40'ta ihbar yapıldı.
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    Güvenlik görevlilerinin bölgeye gitmesi sonrasında TIR'da 39 ceset bulundu. Cesetlerden 38'inin yetişkin, 1 cesedin ise çocuk olduğu belirtildi.
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    İngiliz polis, TIR'ın Kuzey İrlandalı 25 yaşındaki erkek sürücüsünün gözaltına alındığını açıkladı.
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    Açıklamada, kamyonun Bulgaristan'dan geldiği ve Britanya Adası'na Galler'deki Holyhead Limanı'ndan cumartesi günü giriş yaptığı belirtildi.
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    Aralarında 10'lu yaşlarında bir çocuğun da bulunduğu kurbanların kimliklerinin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
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    Ancak çalışmaların vakit alacağına dikkat çekiliyor.
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson olayı trajik olarak niteledi ve derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.
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    Olayın insan kaçakçılığıyla bağlantılı olup olmadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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