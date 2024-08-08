İngiltere'de faşizm karşıtları aşırı sağı bastırdı | Sokaklarda şiddetin yerini dayanışma aldı

EYLEMLER NASIL BAŞLADI?

Şiddet olayları, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kentinde Taylor Swift temalı bir dans kursuna düzenlenen bıçaklı saldırıda dokuz, yedi ve altı yaşlarında üç kız çocuğunun ölmesi ve beş çocuğun da ağır yaralanmasının ardından patlak vermişti.

Başlangıçta sosyal medyada saldırganın Müslüman bir sığınmacı olduğuna dair yanlış söylentiler yayıldı.

Şüphelinin daha sonra Galler doğumlu 17 yaşındaki Axel Rudakubana olduğu tespit edildi. İngiltere medyası, zanlının ailesinin Ruandalı olduğunu bildirdi.