İngiltere'de faşizm karşıtları aşırı sağı bastırdı | Sokaklarda şiddetin yerini dayanışma aldı
Aşırı sağcı grupların göçmen karşıtı şiddet eylemlerine karşı anti-faşistler İngiltere kentlerinde meydanlara döküldü. Irkçılık karşıtı protestocular Londra, Birmingham, Bristol, Liverpool ve Newcastle'da gösteriler düzenledi, göçmenlerle dayanışma mesajı verdi. Taşınan pankartlarda "Mülteciler hoşgeldiniz" ve "Naziler dışarı" ifadeleri yer aldı.
IRKÇILIK KARŞITLARI SOKAKTA
İngiltere'de üç kız çocuğunun öldürülmesinin ardından göçmen karşıtları sokakalara döküldü.
Liverpool yakınlarındaki Southport'taki dans atölyesinde yaşanan saldırının failinin bir göçmen olduğuna dair yanlış iddialar sonrası aşırı sağcılar günlerce süren şiddet eylemleri düzenledi.
İngiltere ve Kuzey İrlanda'daki kasaba ve şehirlerde camiler ve göçmenlerle ilgili tesisler saldırıya uğradı.
Ancak ırkçılık karşıtları, dün akşam sokakları doldurdu ve aşırı sağcı gösterilerin tehdidini bertaraf etti.