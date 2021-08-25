İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı?

Birleşik Krallık hükümetinin yarın güncelleyeceği seyahat listesinde Türkiye’nin kehribar listeye alınıp alınmayacağı İngiliz basınında geniş yer buldu. DailyMail, ‘Türkiye'nin kırmızı listeden çıkarılması çağrısı’ başlığıyla konuyu gündeme taşırken, Türkiye’deki vakaların kehribar renkte olan İspanya’dan farksız olduğu aktardı. Independent ise, ‘Türkiye seyahat için İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkarılmayı bekliyor’ başlığıyla konuya değinirken Türkiye’nin İngiliz turistler arasında popüler olduğunu ve Türkiye'den Birleşik Krallık'a yapılan ve Covid testi pozitif çıkan yolcuların Mart ve Nisan'dan bu yana yüzde 3'ten yüzde 1,7'ye düşerek neredeyse yarı yarıya azaldığını bunun da kehribar listedeki İspanya ile aynı olduğunun altını çizdi.

ntv.com.tr 25.08.2021 - 11:57

İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı? - 1

Birleşik Krallık hükümetinin belirli aralıklarla açıkladığı seyahat listesinin bugün ya da yarın güncellenmesi beklenirken İngiltere basınında Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılması ile ilgili haberler yayımlandı.

İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı? - 2

'SEYAHAT YASAĞI EKONOMİYİ ETKİLİYOR'

DailyMail, ülke milletvekillerinin, seyahat kuralları gevşetilmedikçe bir iş katliamı yaşanacağı konusunda uyardığını aktarırken, Commons ulaşım komitesinde yer alan İşçi Partisi Milletvekili Ben Bradshaw, Covid kurallarının aileleri yurtdışına seyahat etmekten 'gereksiz yere caydırdığını' ve ekonomiyi kötü etkilediğini söylediği belirtildi.

İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı? - 3

5 AYDA NEREDEYSE YARI YARIYA DÜŞTÜ

Türkiye'nin kırmızı listede yer alması nedeniyle, tüm gelenlerin 2 bin 285 sterlin (26 bin 300 TL) maliyetle on bir gece bir otelde karantinaya alınması gerektiğinin altı çizilen haberde, Türkiye'den Birleşik Krallık'a yapılan ve Covid testi pozitif çıkan yolcuların Mart ve Nisan'dan bu yana yüzde 3'ten yüzde 1,7'ye düşerek neredeyse yarı yarıya azaldığının bunun da kehribar listedeki İspanya ile aynı olduğu aktarıldı.

İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı? - 4

İNGİLTERE, AVRUPA'NIN GERİSİNDE KALDI

Haberde Havacılık ile ilgilenen milletvekillerinin başkanı Henry Smith’in de, yabancı seyahatlerin yeniden açılmasına yönelik 'aşırı temkinli yaklaşımın' İngiltere'deki toparlanmanın Avrupa kıtasının gerisinde kaldığını ve binlerce seyahat işinin risk altında olduğu anlamına geldiğini söylediği bildirildi.

İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı? - 5

'KEHRİBAR LİSTEDE YER ALMASI GEREKİYOR'

Independent da, ‘Türkiye seyahat için İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkarılmayı bekliyor’ başlığıyla yayımladığı haberinde, Türkiye’nin Londra büyükelçiliğinin, "bilimsel verilerin" ışığında, ülkenin kehribar listede yer alması gerektiğine inandığını yazdı.

Sky News ile paylaşılan bir açıklamada, "Covid-19'a ilişkin bilimsel veriler, Türkiye'nin önümüzdeki incelemede kırmızı listeden çıkarılacağı yönündeki beklentimizi destekliyor" denildiği belirtildi.

İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı? - 6

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI, İNGİLTERE'NİN NEREDEYSE YARISI

Haberde, ”İngiliz turistler arasında popüler olan Türkiye, İngiltere'den uluslararası seyahatin Mayıs ayında trafik ışığı sistemi altında yeniden yasal hale gelmesinden bu yana “yüksek riskli” kırmızı listede yer alıyor” ifadeleri yer aldı.

Independent, Londra Büyükelçiliği’nin Türkiye’nin yedi günlük vaka sayısının 100 binde 232 olduğunu bunun da İngiltere’de görülen 464’ün neredeyse yarısı olduğunu aktardığını yazdı.

İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı? - 7

'TÜM YETİŞKİNLERİN YARISINDAN FAZLASI TAM AŞILANDI'

Haberde AB kısa süre önce Türkiye'de verilen Covid sertifikalarını kabul ettiğinin altı çizilirken, büyükelçiliğin ayrıca ülkenin genom dizilimini iyileştirdiğini ve tüm yetişkinlerin yarısından fazlasını tam olarak aşıladığını aktardığı bildirildi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "İngiltere'nin tüm bu gelişmeleri dikkate almasını ve Türkiye'yi bu hafta kırmızı listeden çıkarmasını bekliyoruz" denildi.

İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı? - 8

'TÜRKİYE, KEHRİBAR LİSTEDE YER ALMAYI HAK EDİYOR'

Haberde ülkenin ünlü seyahat danışmanlarından Paul Charles’ın, "Türkiye, özellikle oteller ve diğer turistik bölgelerde en iyi Covid güvenlik politikalarına sahip olduğu ve enfeksiyon oranlarını azaltmak için çok çalıştığı için kehribar listesinde olmayı çok hak ediyor" dediğinin altı çizildi.

Charles, “İngiliz vatandaşlarının birçoğu, Türkiye’de kendi ülkesinde olduğundan daha güvenli hissettiği konusunda hemfikir” diye konuştu.

İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı? - 9

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