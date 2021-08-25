İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı?

ntv.com.tr 25.08.2021 - 11:57
Birleşik Krallık hükümetinin belirli aralıklarla açıkladığı seyahat listesinin bugün ya da yarın güncellenmesi beklenirken İngiltere basınında Türkiye’nin kırmızı listeden çıkarılması ile ilgili haberler yayımlandı.
DailyMail, ülke milletvekillerinin, seyahat kuralları gevşetilmedikçe bir iş katliamı yaşanacağı konusunda uyardığını aktarırken, Commons ulaşım komitesinde yer alan İşçi Partisi Milletvekili Ben Bradshaw, Covid kurallarının aileleri yurtdışına seyahat etmekten 'gereksiz yere caydırdığını' ve ekonomiyi kötü etkilediğini söylediği belirtildi.
Türkiye'nin kırmızı listede yer alması nedeniyle, tüm gelenlerin 2 bin 285 sterlin (26 bin 300 TL) maliyetle on bir gece bir otelde karantinaya alınması gerektiğinin altı çizilen haberde, Türkiye'den Birleşik Krallık'a yapılan ve Covid testi pozitif çıkan yolcuların Mart ve Nisan'dan bu yana yüzde 3'ten yüzde 1,7'ye düşerek neredeyse yarı yarıya azaldığının bunun da kehribar listedeki İspanya ile aynı olduğu aktarıldı.
Haberde Havacılık ile ilgilenen milletvekillerinin başkanı Henry Smith’in de, yabancı seyahatlerin yeniden açılmasına yönelik 'aşırı temkinli yaklaşımın' İngiltere'deki toparlanmanın Avrupa kıtasının gerisinde kaldığını ve binlerce seyahat işinin risk altında olduğu anlamına geldiğini söylediği bildirildi.
Independent da, ‘Türkiye seyahat için İngiltere'nin kırmızı listesinden çıkarılmayı bekliyor’ başlığıyla yayımladığı haberinde, Türkiye’nin Londra büyükelçiliğinin, "bilimsel verilerin" ışığında, ülkenin kehribar listede yer alması gerektiğine inandığını yazdı.
Sky News ile paylaşılan bir açıklamada, "Covid-19'a ilişkin bilimsel veriler, Türkiye'nin önümüzdeki incelemede kırmızı listeden çıkarılacağı yönündeki beklentimizi destekliyor" denildiği belirtildi.
Haberde, ”İngiliz turistler arasında popüler olan Türkiye, İngiltere'den uluslararası seyahatin Mayıs ayında trafik ışığı sistemi altında yeniden yasal hale gelmesinden bu yana “yüksek riskli” kırmızı listede yer alıyor” ifadeleri yer aldı.
Independent, Londra Büyükelçiliği’nin Türkiye’nin yedi günlük vaka sayısının 100 binde 232 olduğunu bunun da İngiltere’de görülen 464’ün neredeyse yarısı olduğunu aktardığını yazdı.
Haberde AB kısa süre önce Türkiye'de verilen Covid sertifikalarını kabul ettiğinin altı çizilirken, büyükelçiliğin ayrıca ülkenin genom dizilimini iyileştirdiğini ve tüm yetişkinlerin yarısından fazlasını tam olarak aşıladığını aktardığı bildirildi.
Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "İngiltere'nin tüm bu gelişmeleri dikkate almasını ve Türkiye'yi bu hafta kırmızı listeden çıkarmasını bekliyoruz" denildi.
Haberde ülkenin ünlü seyahat danışmanlarından Paul Charles’ın, "Türkiye, özellikle oteller ve diğer turistik bölgelerde en iyi Covid güvenlik politikalarına sahip olduğu ve enfeksiyon oranlarını azaltmak için çok çalıştığı için kehribar listesinde olmayı çok hak ediyor" dediğinin altı çizildi.
Charles, “İngiliz vatandaşlarının birçoğu, Türkiye’de kendi ülkesinde olduğundan daha güvenli hissettiği konusunda hemfikir” diye konuştu.