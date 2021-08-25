İngiltere’de gündem Türkiye: Kırmızı listeden çıkarılacak mı?

'TÜRKİYE, KEHRİBAR LİSTEDE YER ALMAYI HAK EDİYOR'

Haberde ülkenin ünlü seyahat danışmanlarından Paul Charles’ın, "Türkiye, özellikle oteller ve diğer turistik bölgelerde en iyi Covid güvenlik politikalarına sahip olduğu ve enfeksiyon oranlarını azaltmak için çok çalıştığı için kehribar listesinde olmayı çok hak ediyor" dediğinin altı çizildi.

Charles, “İngiliz vatandaşlarının birçoğu, Türkiye’de kendi ülkesinde olduğundan daha güvenli hissettiği konusunda hemfikir” diye konuştu.