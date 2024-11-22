İngiltere'de hareketli dakikalar: Bomba imha ekipleri havalimanına gönderildi

İngiliz polisi, Londra'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli bir paket ihbarını araştırırken kontrollü bir patlama gerçekleştirdi. Öte yandan polis, Gatwick Havalimanı'nda bir bagajda şüphelı̇ bı̇r yasak madde bulunduğunu açıkladı. Bomba imha ekiplerinin havalimanına gönderildiği bildirildi.

İngiltere'de hareketli dakikalar: Bomba imha ekipleri havalimanına gönderildi - 1

İngiliz polisi bugün, Londra'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli bir paket ihbarını araştırırken kontrollü bir patlama gerçekleştirdi.

Patlamada kimse yaralanmazken büyükelçiliğin batı tarafındaki bir yol kapatıldı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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İngiltere'de hareketli dakikalar: Bomba imha ekipleri havalimanına gönderildi - 2

Büyükelçilik, X üzerinden yaptığı açıklamada, “Yerel yetkililer, Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde şüpheli bir paketi araştırıyor. Met Polisi olay yerinde ve Ponton Road'u tedbir amacıyla kapatmış durumda” denildi.

İngiltere'de hareketli dakikalar: Bomba imha ekipleri havalimanına gönderildi - 3

Öte yandan İngiliz polisi, Gatwick havalimannda bir bagajda şüpheli bir yasak madde bulunduğunu bildirdi.

Polis, havalimanına patlayıcı madde imha ekibi gönderdi.

Havalimanının güney terminalı̇nde güvenlik kordonu oluşturulduğu açıklandı.

İngiltere'de hareketli dakikalar: Bomba imha ekipleri havalimanına gönderildi - 4

Londra'daki ABD Büyükelçiliğinden daha sonra yapılan açıklamada, büyükelçiliğin normal işleyişine gerı̇ döndüğü belirtildi.

Yerel yetkililerin, elçilik dışında şüpheli bir paketi incelediği ve temizlediği kaydedildi.

İngiltere'de hareketli dakikalar: Bomba imha ekipleri havalimanına gönderildi - 5

İngiltere polisi, ilk belirtilerin Londra'daki ABD Büyükelçiliği dışındaki cismin sahte bir cihaz olduğu yönünde olduğunu, soruşturmanın bundan sonra yapılacağını bildirdi.

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