İngiltere'de hareketli dakikalar: Bomba imha ekipleri havalimanına gönderildi
İngiliz polisi, Londra'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli bir paket ihbarını araştırırken kontrollü bir patlama gerçekleştirdi. Öte yandan polis, Gatwick Havalimanı'nda bir bagajda şüphelı̇ bı̇r yasak madde bulunduğunu açıkladı. Bomba imha ekiplerinin havalimanına gönderildiği bildirildi.
İngiliz polisi bugün, Londra'daki ABD Büyükelçiliği yakınlarında şüpheli bir paket ihbarını araştırırken kontrollü bir patlama gerçekleştirdi.
Patlamada kimse yaralanmazken büyükelçiliğin batı tarafındaki bir yol kapatıldı.
Londra Metropolitan Polis Teşkilatı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.