İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini geçti (Corona virüste son durum)

NORVEÇ: KONTROLÜ SAĞLADIK

Norveç Sağlık Bakanı Bent Höie, ülkedeki yeni tip corona virüs salgınını kontrol altına aldıklarını bildirdi.



Höie, tedbirler öncesinde ülkede bir kişinin 2,5 kişiye virüsü bulaştırdığını, geçen ay alınan sert tedbirlerin ardından ise bu rakamın 0,7'ye düştüğünü söyledi.



Höie, “Sert tedbirleri almasaydık, Avrupa’nın diğer ülkelerinde yaşananları yaşayacaktık.” değerlendirmesini yaptı.

Güncel istatistiksel verilere göre, Norveç’te corona virüs vakalarının artmadığının görüldüğünü vurgulayan Höie, virüs nedeniyle hastanede tedavi görenlerin sayısının gelecek günlerde azalacağını söyledi.

5 milyon 368 bin nüfusu olan, yaklaşık 111 bin kişiye test yapan Norveç'e, 5 bin 755 test pozitif çıktı. Ülkede, 59 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.