İngiltere’de hükümet düğmeye bastı: Tek kullanımlık elektronik sigaralar artık yasak
İngiltere'de tek kullanımlık elektronik sigaralar yasaklandı. İskoçya ve Kuzey İrlanda da, İngiltere ve Galler’le eş zamanlı olacak şekilde kendi yasaklarını uygulamaya koydu.
İngiltere genelinde bugünden itibaren tek kullanımlık elektronik sigara yasağı yürürlüğe kondu.
Bu durum, mağazalar ve süpermarketlerin artık bu ürünleri stoklayamayacağı ve satamayacağı anlamına geliyor. Ancak, şarj edilebilen veya yeniden doldurulabilen cihazların satışı devam edecek.
Tek kullanımlık elektronik sigaralar, gençler arasında elektronik sigara kullanımındaki artışın başlıca nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu ürünler ayrıca çevre kirliliğine de yol açıyor. Her hafta beş milyon elektronik sigaranın çöpe atıldığı bildiriliyor.