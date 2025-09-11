İngiltere'de kaçak et skandalı

İngiltere, 2013 yılındaki at eti skandalından bu yana en büyük gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya. Yakın zamanda yayımlanan bir rapor, ülkeye büyük miktarda kaçak ve sağlıksız et ürününün sokulduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, sadece geçen yıl 235 ton potansiyel olarak tehlikeli hayvansal ürün, kaçak yollarla İngiltere’ye sokuldu. Söz konusu ürünler, organize suç grupları tarafından havaalanları, limanlar ve Kanal Tüneli üzerinden yolcu araçlarıyla taşındı.

Bu ürünlerin çoğu soğutulmamış, hijyenik olmayan koşullarda ülkeye giriş yaptı ve yeterli kalite kontrolünden geçmeden piyasaya sürüldü. Bu da halkı ciddi bakteri, virüs ve parazit kaynaklı gıda zehirlenmelerine açık hale getiriyor.


Avrupa’da yaşanan bu salgınlar nedeniyle, bu yıl İngiliz turistlerin Avrupa’dan et ve peynir gibi ürünleri ülkeye getirmeleri yasaklandı.

Daily Maily'de yayımlanan raporda, kaçak yollarla getirilen et ürünlerinin çoğunlukla karton kutular, plastik poşetler ve bozulmuş derin dondurucular içinde taşındığı belirtildi. Hatta bir liman çalışanı, bir bavulun içinde bacakları kesilmiş tüm bir domuz bulduklarını aktardı.


Liberal Demokrat Milletvekili Alistair Carmichael, durumu şu sözlerle özetledi:

"Her gün, hijyenik olmayan, bildirilmeyen ve soğutulmamış etlerle dolu araçlar limanlarımızdan geçerek İngiltere’ye giriyor. Bu durum, 2013’teki at eti skandalından bu yana yaşanan en büyük gıda güvenliği krizidir."

Carmichael, ayrıca şap hastalığı gibi büyük hayvan hastalıkları salgınları riskine dikkat çekti. Almanya’da bu yıl tespit edilen tek bir şap hastalığı vakasının, muhtemelen kaçak etten kaynaklandığı ve ülke ekonomisine 1 milyar euroya mal olduğu belirtildi.

Mart ayında Dover Limanı’na yapılan ziyarette, gazetelere ve plastik torbalara sarılmış, karton kutular içinde taşınan etlerin bulunduğu araçlar incelendi. Limandaki sınır kontrol alanlarında ise temizlik, dezenfekte ve el yıkama olanaklarının yetersiz olduğu görüldü.

Bu yasa dışı ürünlerin sadece kişisel kullanım için değil, aynı zamanda satış amacıyla da ülkeye sokulduğu belirtildi. Etlerin, kültürel tercihlerin yanı sıra yaşam maliyetlerinin yükselmesiyle artan talep nedeniyle pazarlar, restoranlar ve ev sofralarına kadar ulaştığına dikkat çekildi.

Bir diğer uyarı da İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan (UKHSA) geldi. 2025 yılında Listeria, E. coli, Salmonella ve diğer bakteriyel enfeksiyonların hızla arttığı belirtildi.

Listeriosis vakaları, son beş yıl ortalamasına göre yüzde 13 artış gösterdi.

Salmonella vakaları ise 2025'in ilk üç ayında son iki yıla göre yükselişe geçti.

Salmonella, özellikle et, tavuk ve yumurta ürünlerinde görülüyor. Genellikle birkaç gün süren ateş ve mide bulantısına neden olsa da, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ölümcül olabiliyor.

