İngiltere'de kaçak et skandalı
İngiltere, 2013 yılındaki at eti skandalından bu yana en büyük gıda güvenliği kriziyle karşı karşıya. Yakın zamanda yayımlanan bir rapor, ülkeye büyük miktarda kaçak ve sağlıksız et ürününün sokulduğunu ortaya koydu.
Rapora göre, sadece geçen yıl 235 ton potansiyel olarak tehlikeli hayvansal ürün, kaçak yollarla İngiltere’ye sokuldu. Söz konusu ürünler, organize suç grupları tarafından havaalanları, limanlar ve Kanal Tüneli üzerinden yolcu araçlarıyla taşındı.
Bu ürünlerin çoğu soğutulmamış, hijyenik olmayan koşullarda ülkeye giriş yaptı ve yeterli kalite kontrolünden geçmeden piyasaya sürüldü. Bu da halkı ciddi bakteri, virüs ve parazit kaynaklı gıda zehirlenmelerine açık hale getiriyor.