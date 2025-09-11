İngiltere'de kaçak et skandalı

Mart ayında Dover Limanı’na yapılan ziyarette, gazetelere ve plastik torbalara sarılmış, karton kutular içinde taşınan etlerin bulunduğu araçlar incelendi. Limandaki sınır kontrol alanlarında ise temizlik, dezenfekte ve el yıkama olanaklarının yetersiz olduğu görüldü.

Bu yasa dışı ürünlerin sadece kişisel kullanım için değil, aynı zamanda satış amacıyla da ülkeye sokulduğu belirtildi. Etlerin, kültürel tercihlerin yanı sıra yaşam maliyetlerinin yükselmesiyle artan talep nedeniyle pazarlar, restoranlar ve ev sofralarına kadar ulaştığına dikkat çekildi.



Bir diğer uyarı da İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan (UKHSA) geldi. 2025 yılında Listeria, E. coli, Salmonella ve diğer bakteriyel enfeksiyonların hızla arttığı belirtildi.



Listeriosis vakaları, son beş yıl ortalamasına göre yüzde 13 artış gösterdi.

Salmonella vakaları ise 2025'in ilk üç ayında son iki yıla göre yükselişe geçti.

Salmonella, özellikle et, tavuk ve yumurta ürünlerinde görülüyor. Genellikle birkaç gün süren ateş ve mide bulantısına neden olsa da, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf bireylerde ölümcül olabiliyor.



