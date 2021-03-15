İngiltere'de kadınlara şiddet uygulayan polis teşkilatının emniyet müdürü: İstifa etmeyeceğim

ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 15.03.2021 - 12:35
İngiltere'de hafta sonuna bu görüntüler damgasını vurdu. Polis, ay başında işlenen kadın cinayetininin kurbanını anmak için toplanan kadınlara orantısız güç kullandı.
Patsy Stevenson'ın yüzüstü yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındığı anlar ülkede infial yarattı.
Polisin, karantina tedbirlerini gerekçe göstererek kadınlara müdahale etmesi hem halktan hem siyasilerden tepki çekti.
Başbakan Boris Jonhson da polis şiddetine tepki gösterenler arasında yer aldı.
Londra'da kadınları, karantina koşullarında sokağa çıkaran 3 Mart'ta işlenen kadın cinayeti oldu.
33 yaşındaki Sarah Everard, akşam evine dönerken kayboldu, bir hafta sonra Londra'nın güneysbatısındaki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.