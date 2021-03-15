İngiltere'de kadınlara şiddet uygulayan polis teşkilatının emniyet müdürü: İstifa etmeyeceğim

İngiltere'nin başkenti Londra'da Metropolitan Polis Tekilatı Emniyet Müdürü Cressida Dick, geçtiğimiz günlerde cansız bedeni bulunan Sarah Everard için eylem yapan kadınlara polisin sert müdahalesine ilişkin istifa çağrılarını reddetti. Polisler, gecen cumartesi günü Londra'daki Clapham Common meydanında kadın cinayetlerini protesto eden kadınlara sert bir şekilde müdahale ederek çoğunu gözaltına aldı. Ancak Dick, polis teşkilatını yönetme konusunda "daha kararlı" olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı ise Londra emniyetinin faaliyetleriyle ilgili bağımsız bir soruşturma başlattı.

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ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 15.03.2021 - 12:35

İngiltere'de hafta sonuna bu görüntüler damgasını vurdu. Polis, ay başında işlenen kadın cinayetininin kurbanını anmak için toplanan kadınlara orantısız güç kullandı.

TÜM DÜNYADA TEPKİ ÇEKTİ Patsy Stevenson'ın yüzüstü yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındığı anlar ülkede infial yarattı.

Polisin, karantina tedbirlerini gerekçe göstererek kadınlara müdahale etmesi hem halktan hem siyasilerden tepki çekti.

Başbakan Boris Jonhson da polis şiddetine tepki gösterenler arasında yer aldı.

Londra'da kadınları, karantina koşullarında sokağa çıkaran 3 Mart'ta işlenen kadın cinayeti oldu.

33 yaşındaki Sarah Everard, akşam evine dönerken kayboldu, bir hafta sonra Londra'nın güneysbatısındaki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

CİNAYETİN BAŞ ŞÜPHELİSİ BİR POLİS Cinayetin baş şüphelisi bir polis memuru. Everard'ı öldürmekle suçlanan 48 yaşındaki polis memuru Wayne Couzens, mahkemeye çıkarıldı.



Londra Westminster Mahkemesi'nde görülen duruşmada Couzens, sadece adını ve kişisel bilgilerini doğrulamak için konuştu.



Mahkemede polis memurunun tutuklanmasına karar verilirken, bir sonraki duruşmanın 16 Mart'ta görüleceği açıklandı.

Londra'da Everard'ın son görüldüğü park anma mekanı oldu. Park günlerdir ziyaretçi akınına uğruyor.



Cinayet akşam işlendiği için çoğu kadın yüzlerce kişi Cumartesi akşamı, karantina yasaklarına rağmen parkta toplandı. Polis, parkta toplanan kalabalığı dağıtmak için aşırı güç kullandı.

EŞETRİLERİN ODAĞINDAKİ EMNİYET MÜDÜRÜ. İSTİFA ETMEYECEĞİM Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick istifa baskısı altında. Dick, olaydan sonra yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini söyledi, polis memurları savundu.

Polis şiddeti protestoları da beraberinde getirdi.



Kadına yönelik şiddetle ilgili öneriler de var.

Yeşiller Partisi ve Lordlar Kamarası üyesi Barones Jenny Jones, kadınların sokakta kendilerini güvende hissedebilmeleri için erkeklere saat 18.00'den sonra sokağa çıkma yasağı getirildi.