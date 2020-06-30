İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı

Son 2 haftada 866 vaka görülen kentte ticari işletmeler ile okulların kapatılacağı açıklandı.

Reuters - Anadolu Ajansı 30.06.2020 - 01:14

İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı - 1
Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında görülen artış nedeniyle İngiltere'nin Leicester kentinde ticari işletmeler ile okulların kapatılmasına ve gevşeme adımlarının uygulanmamasına karar verildi.
İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı - 2

Sağlık Bakanı Matt Hancock, parlamentoda yaptığı açıklamada, kentteki vakaların ülke genelinde son haftalarda görülen vakaların yüzde 10'unu oluşturduğunu söyledi.  

İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı - 3

Yerel yetkililerle görüştükten sonra "bazı zor ama önemli kararlar" aldıklarını belirten Hancock, salı gününden itibaren zorunlu olmayan perakende mağazalarının, perşembe gününden itibaren de okulların kapatılacağını açıkladı. 

İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı - 4

Bakan Hancock, ayrıca ülke genelinde 4 Temmuz'da kaldırılacak bazı önlemlerin kentte uygulanmaya devam edeceğini söyledi. 

İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı - 5

Leicester sakinlerini evde kalmaya, kent içi ve dışı seyahatler yapmamaya çağıran Hancock, "Sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını yakından izleyeceğiz ve gerek duyarsak daha fazla adım atacağız" diye konuştu. 

İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı - 6

Başkent Londra'nın yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde yer alan 400 bin nüfuslu Leicester kentinde son 2 haftada 866 vaka görüldüğü, salgın süresince kaydedilen toplam vaka sayısının ise 2 bin 987 olduğu belirtiliyor. 

İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı - 7
Covid-19 nedeniyle 43 bin 550 kişinin öldüğü İngiltere, can kaybı sayısı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ABD ve Brezilya'dan sonra 3'üncü sırada yer alıyor.
İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı - 8

İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da işbaşı yapmalarına izin verilmişti.

İngiltere'de Leicester kenti karantinaya alındı - 9

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılması ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran'da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada da 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyurulmuştu.

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