İngiltere'de norovirüs vakaları yüzde 80 arttı: Hastanelerde yoğunluk rekor seviyede

NHS verileri, hastanelerde yetişkin yataklarının yüzde 96'sının dolu olduğunu ortaya koydu. Geçen hafta, bu yatakların yaklaşık 13 bin 710'u hastanede yatmasına gerek olmayan ve taburcu edilebilecek hastalar tarafından kullanıldı. Bu sayının bir önceki haftadan 125 daha fazla olduğu kaydedildi.

Buna karşın, ambulans bekleme süresinin düşmeye devam ettiği belirtildi.