İngiltere'de norovirüs vakaları yüzde 80 arttı: Hastanelerde yoğunluk rekor seviyede
İngiltere'de sağlık sistemi büyük bir krizle mücadele ediyor. Halk arasında "kış ishali" olarak da bilinen norovirüs vakalarındaki yüzde 80'lik artış sağlık sistemini zorluyor. Hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 96’ya çıkarken, bu durumun hastaneler üzerindeki baskıyı artırdığı bildirildi.
İngiltere'de halk arasında "kış ishali" olarak da bilinen norovirüs vakalarının geçen yıla kıyasla yüzde 80 arttığı ve bu durumun hastaneler üzerindeki baskıyı artırdığı bildirildi.