İngiltere'de ölü sayısı bin 800'ü aştı (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 31.03.2020 - 18:16
İngiltere'de Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı bir günde 393 artarak 1801'e ulaştı.
İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda Halk Sağlığı kurumları, ayrı ayrı son 24 saatte Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayılarını açıkladı.
Buna göre, İngiltere'de 367, İskoçya'da 13, Galler'de 7 ve Kuzey İrlanda'da 6 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 24 saatte tüm ülkede ölü sayısı 1408'den 1801'e yükseldi.
Ülkede vaka ve ölü sayısının gelecek 2-3 hafta boyunca artmaya devam etmesi öngörülüyordu.
Bu arada Covid-19 testi pozitif çıkan Başbakan Boris Johnson, video konferans yöntemiyle ilk Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Tüm bakanlar toplantıya video konferans yoluyla katıldı.
Başbakan Johnson, ülkedeki her haneye gönderdiği mektupta, salgında "işlerin iyiye gitmeden önce daha da kötüleşeceğini" belirtmişti. İngiltere Ulusal Tıp Direktörü Prof. Stephen Powis ise ülkede ölümlerin 20 binin altında kalmasının "iyi bir sonuç" olacağını söylemişti.
Almanya'da vaka sayısı 61 bin 912'e yükselirken hayatını kaybedenlerin sayısı da 583'e yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 849 kişinin daha hayatını kaybetti.
Ülkede corona virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 189'a yükseldi. İspanya'da vaka sayısı da 9 bin 222 artarak 94 bin 417 oldu.
Avrupa'da corona virüste can kaybı yaşamayan Belarus'tan da kötü haber geldi.
152 vakanın bulunduğu Belarus'ta bir kişi corona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.
En çok vaka tespit edilen ABD'de vaka sayısı virüsün ile çıktığı yer olan Çin'i ikiye katlamış durumda.
ABD'de son aktarılan bilgilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 657 artarak 3 bin 170'e yükseldi.
Virüsün ilk görüldüğü yer olarak bilinen Çin'de hayatın normale döndüğü iddia edilirken ülkede vaka sayısı 81 bin 518 hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 305.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığı bilgisini verdi.