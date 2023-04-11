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İngiltere'de on binlerce doktor bu yıl ikinci kez sokağa çıktı

İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim, ücret artışı ve çalışma koşullarında süregelen anlaşmazlık nedeniyle bu yıl ikinci kez greve giderek 4 günlük iş bırakma eylemi başlattı. Sağlık Bakanı Steve Barclay ise doktorların yüzde 35'lik ücret artışı talebinin makul olmadığını söyledi.

İngiltere'de on binlerce doktor bu yıl ikinci kez sokağa çıktı - 1

İngiltere'de maaş artışlarının yıllardır enflasyonun altında kaldığını savunan ve yüzde 35 ücret artışı talebinde bulunan on binlerce pratisyen hekim 4 günlük greve gitti.

DÜNYA HABERLERİ

İngiltere'de on binlerce doktor bu yıl ikinci kez sokağa çıktı - 2

Sağlık sektöründeki kuruluşları temsil eden İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Konfederasyonu, doktorların grevi nedeniyle 350 binden fazla randevu ve ameliyatın iptalinin öngörüldüğünü açıkladı.

İngiltere'de on binlerce doktor bu yıl ikinci kez sokağa çıktı - 3

Pratisyen hekimlerin grevi 15 Nisan sabahı sona erecek.

İngiltere'de on binlerce doktor bu yıl ikinci kez sokağa çıktı - 4

SAĞLIK BAKANI: MAKUL DEĞİL

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, doktorların iş bırakma eylemine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, grevin sadece hasta güvenliğini riske atmadığını, aynı zamanda zamanlamasının, Paskalya tatilinden sonra en üst düzeyde aksaklık yaratacak şekilde planlandığını vurguladı.

İngiltere'de on binlerce doktor bu yıl ikinci kez sokağa çıktı - 5

Barclay, grevi "büyük hayal kırıklığı" olarak niteledi ve doktorların yüzde 35'lik ücret artışı talebinin makul olmadığını savundu.

İngiltere'de on binlerce doktor bu yıl ikinci kez sokağa çıktı - 6

Bakan Barclay, "İngiliz Tabipler Birliği (BMA) sendikası, bu duruşundan vazgeçmeye ve grevleri iptal etmeye istekliyse, diğer sendikalarla yaptığımız gibi gizli görüşmelere devam edebilir ve ileriye dönük bir yol bulabiliriz." ifadesini kullandı.

İngiltere'de on binlerce doktor bu yıl ikinci kez sokağa çıktı - 7

Pratisyen hekimler, 13 Mart'ta da 72 saatlik iş bırakma kararı almıştı.

İngiltere'de on binlerce doktor bu yıl ikinci kez sokağa çıktı - 8
İngiltere'de on binlerce doktor bu yıl ikinci kez sokağa çıktı - 9
İngiltere'de on binlerce doktor bu yıl ikinci kez sokağa çıktı - 10
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