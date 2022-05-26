İngiltere'de parti fotoğrafları ortaya çıktı

İngiltere'de coronaviüs kısıtlamaları döneminde başbakanlık konutunda verilen partiler konusunda resmi rapor nihayet yayınlandı. İngiltere başbakanının partilerde çekilen fotoğraflarını da içeren raporda başbakanlık çalışanlarının aşırı alkol aldığı, hatta bazı partilerde kavga çıktığı bilgileri de yer alıyor.

Haberler - NTV Haber 26.05.2022 - 02:32

İngiltere'de parti fotoğrafları ortaya çıktı - 1

Raporda Başbakanı 'un 2020 ve 2021'deki kısıtlamalar sırasında 16 partiye katıldığı belirtildi.

İngiltere'de parti fotoğrafları ortaya çıktı - 2

Raporda yer alan fotoğraflarda Boris Johnson personeliyle birlikte alkol alırken görünüyor.

İngiltere'de parti fotoğrafları ortaya çıktı - 3

37 sayfalık raporda başbakanlık çalışanlarının aşırı derecede alkol aldığı, bazı başbakanlık personelinin alkollü olarak kavga ettiği ifade edildi.

İngiltere'de parti fotoğrafları ortaya çıktı - 4

Raporun yayınlanmasının ardından İngiltere Başbakanı boris Johnson bir kez daha parlamentoda özür diledi.

İngiltere'de parti fotoğrafları ortaya çıktı - 5

Tüm sorumluluğu kabul ettiğini söyleyen Johnson, "Dersimi aldım" dedi.

İngiltere'de parti fotoğrafları ortaya çıktı - 6

İstifa çağrılarına karşılık olarak "Artık bu konuyu arkamızda bırakmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

İngiltere'de parti fotoğrafları ortaya çıktı - 7

Polis soruşturması sonrası aralarında Boris Johnson ve eşinin de olduğu toplam 83 kişiye, karantina kısıtlamalarını ihlal sebebiyle para cezası kesilmişti.

İngiltere'de parti fotoğrafları ortaya çıktı - 8

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER