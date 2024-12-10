İngiltere'de PKK soruşturması: 6 kişi üyelikle suçlanıyor

Flanagan, şu bilgileri paylaşmıştı: "Arama faaliyetlerimizin bir kısmının birkaç gün devam edeceğini tahmin ediyoruz ve bunun yerel toplumun bazı kesimlerinde aksama ve rahatsızlığa neden olduğunu biliyoruz ancak onları mümkün olan en kısa sürede mekanları iade etmeye çalışacağımız konusunda temin edebilirim."