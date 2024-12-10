İngiltere'de PKK soruşturması: 6 kişi üyelikle suçlanıyor
İngiltere'de yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi, terör örgütü PKK'ya üye olmakla suçlandı. 6 kişinin duruşması bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
İngiliz polisi, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere ilişkin bir soruşturma kapsamında 6 kişinin suçlandığını açıkladı.
Londra Metropolitan Polisi, söz konusu kişilerin terör örgütüne üye olmakla suçlandığını ve bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacaklarını açıkladı.