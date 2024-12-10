İngiltere'de PKK soruşturması: 6 kişi üyelikle suçlanıyor

İngiltere'de yürütülen soruşturma kapsamında 6 kişi, terör örgütü PKK'ya üye olmakla suçlandı. 6 kişinin duruşması bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

İngiltere'de PKK soruşturması: 6 kişi üyelikle suçlanıyor - 1

İngiliz polisi, terör örgütü PKK ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere ilişkin bir soruşturma kapsamında 6 kişinin suçlandığını açıkladı.

Londra Metropolitan Polisi, söz konusu kişilerin terör örgütüne üye olmakla suçlandığını ve bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacaklarını açıkladı.

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İngiltere'de PKK soruşturması: 6 kişi üyelikle suçlanıyor - 2

Londra Metropolitan Polisi, Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan,  geçen ay yaptığı açıklamada, "Soruşturmalarımız devam ediyor ve çok ciddi iddiaları araştırmayı sürdürüyoruz" demişti.

Soruşturmanın "tam bir operasyonel bağımsızlıkla" yürütüldüğünü ve yetkililerin mümkün olduğunca hızlı ve özenli şekilde çalıştığını ifade etti.

İngiltere'de PKK soruşturması: 6 kişi üyelikle suçlanıyor - 3

Flanagan, şu bilgileri paylaşmıştı: "Arama faaliyetlerimizin bir kısmının birkaç gün devam edeceğini tahmin ediyoruz ve bunun yerel toplumun bazı kesimlerinde aksama ve rahatsızlığa neden olduğunu biliyoruz ancak onları mümkün olan en kısa sürede mekanları iade etmeye çalışacağımız konusunda temin edebilirim."

İngiltere'de PKK soruşturması: 6 kişi üyelikle suçlanıyor - 4
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