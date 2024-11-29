İngiltere'de PKK soruşturması: "Çok ciddi" iddialar araştırılıyor
İngiliz polisi, terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü soruşturmada "çok ciddi" iddiaları araştırdıklarını açıkladı. Londra Metropolitan Polisi Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, "Arama faaliyetlerimizin bir kısmının birkaç gün devam edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
Londra Metropolitan Polisi, Terörle Mücadele Müdürlüğünün terör örgütü PKK'yla bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Açıklamada, yedi kişinin hâlâ gözaltında tutulduğu belirtildi.
Terörle Mücadele Müdür Vekili Helen Flanagan, "Soruşturmalarımız devam ediyor ve çok ciddi iddiaları araştırmayı sürdürüyoruz" dedi.
Soruşturmanın "tam bir operasyonel bağımsızlıkla" yürütüldüğünü ve yetkililerin mümkün olduğunca hızlı ve özenli şekilde çalıştığını ifade etti.
Flanagan, şunları söyledi: "Arama faaliyetlerimizin bir kısmının birkaç gün devam edeceğini tahmin ediyoruz ve bunun yerel toplumun bazı kesimlerinde aksama ve rahatsızlığa neden olduğunu biliyoruz ancak onları mümkün olan en kısa sürede mekanları iade etmeye çalışacağımız konusunda temin edebilirim."