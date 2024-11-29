İngiltere'de PKK soruşturması: "Çok ciddi" iddialar araştırılıyor

TÜRKİYE, BİLGİLERİ İNGİLİZ MAKAMLARINA AKTARIYOR

Türkiye'deki resmi kaynaklar da İngiltere'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya yönelik, güvenlik güçleri tarafından "terörizmin finansmanı, kara para ile mücadele ve eleman devşirme" gibi konularda çalışma yürütüldüğünü bildirmişti.

Bu kapsamda gereken bilgilerin Türk yetkililer tarafından İngiltere makamlarına düzenli olarak aktarıldığı, dosyanın tamamlanmasının ardından İngiltere makamlarının operasyon kararı aldığı kaydedilmişti.

Kaynaklar, geleneksel olarak terör örgütü PKK'nın uzantılarından biri olan derneğe baskın yapılmasının ve derneğin iki hafta boyunca kapatılıp incelemeye alınmasının önemine işaret etti.

Kaynaklar, İngiltere'deki terör örgütü PKK'lı grupların "panikte olduğu" değerlendirmesini yaptı.