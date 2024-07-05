İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler

Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, ezici bir genel seçim zaferine imza atarak İngiltere'de 14 yıllık sağcı Muhafazakâr iktidara son verdi. Dünya liderleri, yaptıkları açıklamalarla Starmer'ı kutladı. Ukrayna lideri Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, güvenlik konusunda işbirliği mesajı verdi. Kremlin ise Putin'in Starmer'ı seçim zaferinden dolayı kutlamayacağını belirterek, "İşçi Partisi, Moskova ile ilişkilerin yeniden kurulmasını reddetme eğiliminde" dedi.

İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler - 1

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İşçi Partisi'ni ve Keir Starmer'ı Birleşik Krallık seçimlerini kazanmalarından dolayı kutlayarak uluslararası barış ve güvenlik konularında birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve Birleşik Krallık iyi günde kötü günde güvenilir müttefikler olmuşlardır ve olmaya da devam edeceklerdir. Ortak değerlerimiz olan yaşam, özgürlük ve kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmaya ve ilerletmeye devam edeceğiz" diye yazdı.

Ukrayna lideri ayrıca görevden ayrılan Muhafazakâr Başbakan Rishi Sunak'a, verdiği destek için teşekkür ederek, ikili güvenlik işbirliği anlaşmasının imzalanmasını da içeren ortak başarıların "Ukrayna tarafından asla unutulmayacağını" söyledi.

DÜNYA HABERLERİ

İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler - 2

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da X sosyal medya hesabında Starmer'ı etiketleyerek paylaştığı mesajda şöyle yazdı:

"Zaferiniz için tebrikler. İlk görüşmemizden memnun kaldık. İkili işbirliğimiz, Avrupa'da barış ve güvenlik, iklim ve yapay zeka için Birleşik Krallık ile başlattığımız çalışmaları sürdüreceğiz."

İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler - 3

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, "Seçmenler, İngiliz İşçi Partisi'ne rotasını değiştirmesi, Büyük Britanya'daki insanların cebine daha fazla para girmesini sağlaması ve devlet okulları ile Ulusal Sağlık Hizmetlerini güçlendirmesi için tarihi bir yetki vermiştir" ifadelerini kullandı.

Starmer'a "bu çok önemli görevinde" başarılar ve iyi şanslar dilediğini söyledi.

İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler - 4

Starmer'ı seçim zaferi için kutlayan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, "Ortak zorlukların üstesinden gelmek ve Avrupa güvenliğini güçlendirmek için sizinle yapıcı bir ortaklık içinde çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler - 5

"Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkinin temelinde ortak değerlerimiz ve uzun yıllara dayanan dostluğumuz yatmaktadır" diyen Avrupa Birliği Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, "Müttefik ve ortak olarak, birlikte yakın bir şekilde çalışmaya devam etmek ortak menfaatimizedir" açıklamasını yaptı.

İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler - 6

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Keir Starmer'ı "tarihi seçim zaferi" için kutladığını ifade etti.

Avrupa Birliği ve İngiltere'nin, vatandaşların ortak menfaatlerini ilgilendiren tüm alanlarda işbirliği yapan önemli ortaklar olduğuna işaret eden Michel, şunları söyledi:

"Birleşik Krallık için bu yeni dönemde sizinle ve hükümetinizle birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum. İstikrar, güvenlik, enerji ve göç gibi ortak zorlukları ele alacağımız 18 Temmuz'da Birleşik Krallık'ta yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında görüşmek üzere."

İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler - 7

İspanya'nın Sosyalist Başbakanı Pedro Sanchez, Starmer'ı şu sözlerle kutladı: 

"Tebrikler Keir Starmer, Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı. Tebrikler İşçi Partisi, emekçiliğin tarihi zaferi için. İspanya ve Birleşik Krallık dost, ortak ve müttefiktir." 

İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler - 8

Almanya Başbakanı Olaf Scholz,  İngiliz İşçi Partisi'nin seçim zaferinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek gazetecilere Keir Starmer'ın "mükemmel bir başbakan" olacağını söyledi.

"Keir Starmer'ı şahsen tanıyorum. Bu konuda kesinlikle ikna olmuş durumdayım" diye ekledi.

İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler - 9

Çin dışişleri bakanlığı sözcüsü Mao Ning, İşçi Partisi'nin iktidara gelmesinin ardından Çin-İngiltere ilişkilerinin "karşılıklı saygı ve kazan-kazan işbirliği" temelinde doğru yolda ilerlemesini umduğunu belirtti.

Mao, "Bu aynı zamanda küresel zorlukları ele alma ve dünya barışını ve kalkınmasını teşvik etme konusundaki ortak çabalarımıza da yardımcı olmaktadır" dedi.

İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler - 10

Kremlin'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin Rusya için dostça olmayan bir ülke olduğu belirtildi.

TASS haber ajansının bildirdiğine göre  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Starmer'î seçim zaferinden dolayı kutlamayacağını belirten Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "İşçi Partisi, Moskova ile ilişkilerin yeniden kurulmasını reddetme eğiliminde" dedi.

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