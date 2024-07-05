İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İşçi Partisi'ni ve Keir Starmer'ı Birleşik Krallık seçimlerini kazanmalarından dolayı kutlayarak uluslararası barış ve güvenlik konularında birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.



Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve Birleşik Krallık iyi günde kötü günde güvenilir müttefikler olmuşlardır ve olmaya da devam edeceklerdir. Ortak değerlerimiz olan yaşam, özgürlük ve kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmaya ve ilerletmeye devam edeceğiz" diye yazdı.



Ukrayna lideri ayrıca görevden ayrılan Muhafazakâr Başbakan Rishi Sunak'a, verdiği destek için teşekkür ederek, ikili güvenlik işbirliği anlaşmasının imzalanmasını da içeren ortak başarıların "Ukrayna tarafından asla unutulmayacağını" söyledi.