İngiltere'de seçim | İşçi Partisi'nin tarihi zaferine dünyadan tepkiler
Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi, ezici bir genel seçim zaferine imza atarak İngiltere'de 14 yıllık sağcı Muhafazakâr iktidara son verdi. Dünya liderleri, yaptıkları açıklamalarla Starmer'ı kutladı. Ukrayna lideri Zelenski ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, güvenlik konusunda işbirliği mesajı verdi. Kremlin ise Putin'in Starmer'ı seçim zaferinden dolayı kutlamayacağını belirterek, "İşçi Partisi, Moskova ile ilişkilerin yeniden kurulmasını reddetme eğiliminde" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İşçi Partisi'ni ve Keir Starmer'ı Birleşik Krallık seçimlerini kazanmalarından dolayı kutlayarak uluslararası barış ve güvenlik konularında birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.
Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna ve Birleşik Krallık iyi günde kötü günde güvenilir müttefikler olmuşlardır ve olmaya da devam edeceklerdir. Ortak değerlerimiz olan yaşam, özgürlük ve kurallara dayalı uluslararası düzeni savunmaya ve ilerletmeye devam edeceğiz" diye yazdı.
Ukrayna lideri ayrıca görevden ayrılan Muhafazakâr Başbakan Rishi Sunak'a, verdiği destek için teşekkür ederek, ikili güvenlik işbirliği anlaşmasının imzalanmasını da içeren ortak başarıların "Ukrayna tarafından asla unutulmayacağını" söyledi.