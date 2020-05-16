İngiltere'de tecrit karşıtı protesto

İngiltere'de tecritin gevşemesi sonrası insanlar ilk hafta sonunda özgürlüğün tadını çıkardı. Hyde Park tecrit karşıtı protesto gösterisine de sahne oldu. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Hükümetin tecrit politikalarına karşı çıkan bir grup parkta toplandı. Salgına karşı alınan önlemleri protesto etti. Polis parkta geniş güvenlik önlemleri almıştı. Tecrit kurallarını insan hakları ihlali olarak niteleyen gruba müdahale edildi. Polisle protestocular arasında arbede yaşandı. Gözaltına alınanlar oldu. Memurler, sosyal mesafe kuralını uyulması için nöbet tuttu, devriye gezdi. Kurala uymayanları uyardı.