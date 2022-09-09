İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü İngilizleri yasa boğdu. Halk Buckingham Sarayı'nın önüne akın etti. Kraliçe'nin resmi ikametgahlarından Windsor Kalesi'nin önünde de benzer manzaralar vardı. Kraliçenin ölümü nedeniyle, Beyaz Saray'da da bayraklar yarıya indirildi.

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 09.09.2022 - 03:45 | Son Güncelleme : 09.09.2022 - 03:47

İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 1

Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü İngilizleri yasa boğdu.

İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 2

Kraliçe'nin sağlık durumuna ilişkin kötü haberin gelmesiyle İngilizler başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önüne akın etti.

Saatler geçtikçe,saray önündeki kalabalık arttı.. Ardından tüm ülke vefat haberiyle birlikte sarsıldı.

İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 3

İngilizler Buckingham Sarayı önünde tek bir ağızdan İngiltere Milli Marşı'nı söyledi.

İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 4

Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi ikametgahlarından Windsor Kalesi önünde de benzer manzaralar vardı.

İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 5

Sarayın dışında toplanan kalabalık gözyaşlarına hakim olamadı.

İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 6

Akşam saatlerinde halk, sarayın önüne çiçek ve mumlar bıraktı.

İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 7

Başkent Londra'nın en işlek noktalarından Piccadilly Meydanı'ndaki dev ekrana Kraliçe 2. Elizabeth'in gülen portresi yansıtıldı.

İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 8

Elizabeth'in ölümünden hemen önce ise Buckingham Sarayı'nın üzerinde çift gökkuşağı görüldü.

Gökkuşağının görülmesinden bir saat sonra Kraliçe'nin ölüm haberi geldi.

İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 9

2. Elizabeth'in vefatı Amerika Birleşik Devletleri'nde de üzüntüyle karşılandı.

Beyaz Saray'daki bayraklar yarıya indirildi.

İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 10
İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 11
İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 12
İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 13
İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 14
İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 15
İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti - 16

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