İngiltere'de yas: Halk Buckingham Sarayı'na akın etti

Haberler - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 09.09.2022 - 03:45 | Son Güncelleme : 09.09.2022 - 03:47
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü İngilizleri yasa boğdu.
Kraliçe'nin sağlık durumuna ilişkin kötü haberin gelmesiyle İngilizler başkent Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önüne akın etti.
Saatler geçtikçe,saray önündeki kalabalık arttı.. Ardından tüm ülke vefat haberiyle birlikte sarsıldı.
İngilizler Buckingham Sarayı önünde tek bir ağızdan İngiltere Milli Marşı'nı söyledi.
Kraliçe 2. Elizabeth'in resmi ikametgahlarından Windsor Kalesi önünde de benzer manzaralar vardı.
Sarayın dışında toplanan kalabalık gözyaşlarına hakim olamadı.
Akşam saatlerinde halk, sarayın önüne çiçek ve mumlar bıraktı.
Başkent Londra'nın en işlek noktalarından Piccadilly Meydanı'ndaki dev ekrana Kraliçe 2. Elizabeth'in gülen portresi yansıtıldı.
Elizabeth'in ölümünden hemen önce ise Buckingham Sarayı'nın üzerinde çift gökkuşağı görüldü.
Gökkuşağının görülmesinden bir saat sonra Kraliçe'nin ölüm haberi geldi.
2. Elizabeth'in vefatı Amerika Birleşik Devletleri'nde de üzüntüyle karşılandı.
Beyaz Saray'daki bayraklar yarıya indirildi.