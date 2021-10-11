İngiltere'den aşı iddiası: Rus ajanlar formülü çaldı

İçişleri Bakanı Damian Hinds ise, "Ekonomik casusluk yapmak isteyen devlet faaliyetlerinin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Daha karmaşıklar ve daha önce hiç olmadığı kadar kapsamlılar. Sürekli olarak, bazen ticari sırlar da dahil olmak üzere hassas bilgileri ele geçirmek isteyen yabancı devletler var” diye konuştu.

İngiltere Başbakanlık ofisi ise gazetenin yorum talebine yorum vermedi.