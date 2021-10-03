İngiltere’den petrol krizine çözüm: Yüzlerce şoföre geçici vize verilecek

İngiltere hükümeti, özellikle Londra’da ve ülkenin güneydoğusunda yakıt tedariğinde yaşanan kriz nedeniyle kamyon şoförleri için acil durum vize programını genişletti. Buna göre, ‘’Hızlandırılmış Vize Programı’’ kapsamında bin 500 kamyon şoförüne Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere geçici vize verileceği açıklandı.

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ntv.com.tr - AP 03.10.2021 - 16:54

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedariğinde büyük problemlere yol açtı.

Şoför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de son bir haftadır uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

BİN 500 ŞOFÖRE GEÇİCİ VİZE VERİLECEK Tedarik zincirindeki aksamalar için İngiltere hükümetinin yeni adımının, bin 500 kamyon şoförüne Aralık ayına kadar geçerli geçici vize vermek olacağı açıklandı.

Cuma günü yapılan açıklamada hükümet, yaklaşık 5 bin yabancı kamyon şoförünün geçici vizeyle daha önce planlandığı gibi yılbaşı arefesinde değil 2022’ye kadar geçerli olacağı açıklamıştı.

Sürenin kısalığı yabancı şoförler için yeterince cazip olmaması nedeniyle fazlasıyla eleştirilmişti.

Hükümet, petrol taşımacılığı yapan 300 şoförün bir an önce Birleşik Krallık’a gelip Mart ayına kadar kalabileceğini açıkladı.

Gıda taşımacılığı yapan yabancı 4 bin 700 kamyon şoförü ise Ekim ayından Şubat sonuna kadar ülkede kalma hakkına sahip olacak.

Sorunun çözümü için 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker de, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.

MARKET RAFLARI DA BOŞ KALDI Brexit sonrasında gıda ve petrol tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar market raflarına ve petrol istasyonlarına da yansımıştı. Süper market rafları boşalır ve yerine ürünler aynı hızda geri konamazken yılbaşı arefesinde yaşanabilecek olası sorunlar halkı endişeye sürükledi.

PANDEMİ TEDARİK ZİNCİRLERİNİ ETKİLEDİ Corona virüs pandemisi de binlerce AB vatandaşı şoförün memleketlerine dönmelerine yol açarak sorunun büyümesine neden oldu.

Bunun yanında pandemiyle beraber Britanyalı kamyon şoförleri emekli olmayı tercih ederken, düşük ücret, gelir vergisinde yaşanan sorunlar ve çalışma koşullarının zorluğu da gençlerin bu mesleğe yönelmesini engelledi.

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