İngiltere’den petrol krizine çözüm: Yüzlerce şoföre geçici vize verilecek

ntv.com.tr - AP 03.10.2021 - 16:54 | Son Güncelleme : 03.10.2021 - 17:06
İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedariğinde büyük problemlere yol açtı.
Tedarik zincirindeki aksamalar için İngiltere hükümetinin yeni adımının, bin 500 kamyon şoförüne Aralık ayına kadar geçerli geçici vize vermek olacağı açıklandı.
Cuma günü yapılan açıklamada hükümet, yaklaşık 5 bin yabancı kamyon şoförünün geçici vizeyle daha önce planlandığı gibi yılbaşı arefesinde değil 2022’ye kadar geçerli olacağı açıklamıştı.
Hükümet, petrol taşımacılığı yapan 300 şoförün bir an önce Birleşik Krallık’a gelip Mart ayına kadar kalabileceğini açıkladı.
Gıda taşımacılığı yapan yabancı 4 bin 700 kamyon şoförü ise Ekim ayından Şubat sonuna kadar ülkede kalma hakkına sahip olacak.
Brexit sonrasında gıda ve petrol tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar market raflarına ve petrol istasyonlarına da yansımıştı. Süper market rafları boşalır ve yerine ürünler aynı hızda geri konamazken yılbaşı arefesinde yaşanabilecek olası sorunlar halkı endişeye sürükledi.
Corona virüs pandemisi de binlerce AB vatandaşı şoförün memleketlerine dönmelerine yol açarak sorunun büyümesine neden oldu.