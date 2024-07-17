İngiltere'nin 838 yıllık geleneği: Kuğu nüfus sayımı

Bugün yiyecek olarak tüketilmeyen kuğuların korunması ve eğitim amacıyla bu tarihi geleneğin sürdürüldüğünü anlatan Barber, "12. yüzyılda Kraliyet, ülkedeki tüm kuğuları sahiplendi. Kuğu kaldırma işleminin tarihi de o yıllara kadar gidiyor. O zamanlar önemli bir tüketim ürünü olan kuğular artık yenmiyor ve koruma altında. Bu yüzden yılda bir kere nehri yukarı doğru katederek kuğuları kaldırıyor ve sağlığını kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.