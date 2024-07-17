İngiltere'nin 838 yıllık geleneği: Kuğu nüfus sayımı
İngiltere'de 12. yüzyıl ziyafetlerinin vazgeçilmezi kuğuların sahibini, sayısını ve yavruların durumunu belirlemek için 1186 yılında uygulamaya konulan kuğu nüfus sayımı, 838'inci kez Thames Nehri'nin 127 kilometrelik bölümünde başladı.
İlk olarak 1186'da tüm Thames Nehri kuğularının özel şahıslardan Kraliyet'e geçmesiyle kuğu popülasyonunu belirlemek için başlayan sayım, her yıl yeni yavruların doğup henüz uçamadığı temmuzun üçüncü haftasında yapılıyor.