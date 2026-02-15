İngiltere’nin "Baş fare avcısı" Larry. Görevde 15. yılında, 6 başbakan eskitti
15.02.2026 15:34
Erdem Güzel
Kabine unvanı "baş fare avcısı". Sosyal medya hesabı da var. İngiltere başbakanlık konutu Downing Street 10 numaranın 6 başbakan eskiten "gerçek sahibi" kedi Larry, görevdeki 15. yılını doldurdu.
19 YAŞINDAKİ BAŞ FARE AVCISI GÖREVDE 15. YILINI TAMAMLADI
Londra sokaklarında sahipsiz bir kedi olarak yaşam mücadelesi verirken Battersea Köpek ve Kedi Barınağı’ndan David Cameron tarafından evlat edinilen Larry, 15 Şubat 2011'de Downing Sokağı 10 Numara’ya adım attı. Resmi unvanı "Kabine Ofisi Baş Fare Avcısı" olan gri-beyaz tekir, geçen pazar günü görevdeki 15. yılını kutladı. Uzmanlar, halk nezdindeki onay oranları genellikle düşük olan başbakanların aksine Larry'nin, İngiliz siyasetinde "istikrarı" temsil eden ve çok sevilen bir figür olduğunu belirtiyor.
15 Şubat 2011 tarihinde dönemin Başbakanı David Cameron tarafından Battersea barınağından sahiplenilen Larry, o tarihten bu yana "Baş Fare Avcısı" unvanını taşıyor.
Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Philip Howell, Larry’nin halk nezdindeki onay oranının siyasetçilerden daha yüksek olduğunu ve sürekli değişen siyasi ortamda bir "istikrar sembolü" olarak görüldüğünü söylüyor. Larry, 2011'den bu yana David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ve şimdi Keir Starmer'ın başbakanlığında görev yaptı. 6. başbakanla görev yapan tekir kedi Larry'nin 19 yaşında olduğu tahmin edilirken, bugün İngiltere hükümetinin en kıdemli sakinlerinden biri konumunda.
TRUMP'IN MAKAM ARABASININ ALTINDA OTURARAK GECİKMEYE NEDEN OLDU
Kedi Larry'nin görev tanımı İngiliz hükümetinin internet sayfasında da yer alıyor. Buna göre Larry'nin görevi Downing Street 10 numaraya gelen misafirleri karşılamak, güvenlik önlemlerini incelemek ve antika mobilyaların uyku için uygunluğunu test etmek. Günlük sorumlulukları arasında evin fare istilasına bir çözüm bulmak da yer alıyor. “Larry bunun hala 'taktik planlama aşamasında' olduğunu söylüyor.” ifadesi de açıklamada yer alıyor.
2019 yılında ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyareti sırasında, başkanlık zırhlı aracı "the Beast"in altında durarak fotoğraf çekimlerini aksatmasıyla gündeme gelmişti. Larry'nin görev süresi boyunca Barack Obama ve Volodimir Zelenski gibi liderlerle girdiği etkileşimler, diplomatik ziyaretlerin ikonik kareleri arasında yer alıyor.
BAŞBAKANIN DİĞER KEDİLERİNDEN AYRI YAŞIYOR
Larry, görev süresi boyunca Downing Street 10 numaraya gelen diğer evcil hayvanlarla mesafeli bir ilişki sürdürdü. Mevcut Başbakan Keir Starmer’ın kedileri JoJo ve Prince ile ayrı katlarda tutulan Larry, geçmişte Boris Johnson ve Rishi Sunak’ın köpekleriyle de aynı mekanı paylaştı. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı’nın kedisi Palmerston ile yaşadığı ve 2020’de Palmerston’ın emekliliğiyle sona eren rekabet, Londra'daki hükümet binaları arasındaki meşhur "feline" (kedi) mücadelelerinden biri olarak kaydedildi.
YAŞINA RAĞMEN DOWNING STREET 10 NUMARA'DA GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
İngiliz kamuoyunda güçlü bir desteğe sahip olan Larry'nin varlığı, siyasi bir "yumuşak güç" unsuru olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, herhangi bir başbakanın Larry'yi görevden almasının halk nezdinde ciddi bir tepkiye yol açacağını ve bunun bir "siyasi intihar" olarak değerlendirileceğini ifade ediyor. Yaşlanmasına rağmen 10 Numara'nın koridorlarında ve meşhur kapısının önündeki devriye görevini sürdüren Larry, İngiliz devlet yapısının en tanınan figürlerinden biri olmayı sürdürüyor.