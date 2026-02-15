İngiltere’nin "Baş fare avcısı" Larry. Görevde 15. yılında, 6 başbakan eskitti

Londra sokaklarında sahipsiz bir kedi olarak yaşam mücadelesi verirken Battersea Köpek ve Kedi Barınağı’ndan David Cameron tarafından evlat edinilen Larry, 15 Şubat 2011'de Downing Sokağı 10 Numara’ya adım attı. Resmi unvanı "Kabine Ofisi Baş Fare Avcısı" olan gri-beyaz tekir, geçen pazar günü görevdeki 15. yılını kutladı. Uzmanlar, halk nezdindeki onay oranları genellikle düşük olan başbakanların aksine Larry'nin, İngiliz siyasetinde "istikrarı" temsil eden ve çok sevilen bir figür olduğunu belirtiyor.

Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Philip Howell, Larry’nin halk nezdindeki onay oranının siyasetçilerden daha yüksek olduğunu ve sürekli değişen siyasi ortamda bir "istikrar sembolü" olarak görüldüğünü söylüyor. Larry, 2011'den bu yana David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak ve şimdi Keir Starmer'ın başbakanlığında görev yaptı. 6. başbakanla görev yapan tekir kedi Larry'nin 19 yaşında olduğu tahmin edilirken, bugün İngiltere hükümetinin en kıdemli sakinlerinden biri konumunda.