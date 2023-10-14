İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistinlilere destek yürüyüşü, Londra Metropolitan polisinin güzergah dışındaki eylemlere izin verilmeyeceği ve gerekirse gözaltılar yapılacağı uyarısıyla başladı. Bununla birlikte, "taraflı" yayın politikası nedeniyle BBC binası bir grup tarafından kırmızı boyayla boyandı. Bununla birlikte, İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 1

Filistin ile dayanışma göstermek ve İngiltere hükümetinin İsrail-Filistin çatışmasında Filistinlilerin haklarına karşı sessiz tutumunu protesto etmek isteyenler, öğle saatlerinde İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin önünde toplandı.

DÜNYA HABERLERİ

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 2

Filistin Dayanışma Kampanyası, El-Aksa'nın Dostları Platformu, Britanya Filistin Forumu, Britanya Müslümanlar Birliği, Nükleer Silahsızlanma Kampanyası ve Savaşı Durdur Koalisyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı'na doğru yürüdü.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 3

Yürüyüşe katılanlar, "Özgür Filistin", "Ürdün Nehrinden Akdeniz'e Filistin özgür olacak", "Binlerle, milyonlarla hepimiz Filistinliyiz" sloganları attı.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 4

Kentin sembol noktalarından Regent Caddesi, Piccadilly Meydanı ve Trafalgar Meydanı güzergahında yapılan yürüyüş için Londra Metropolitan polisi geniş güvenlik önlemleri aldı.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 5

Metropolitan polisi, gösteri öncesi yaptığı açıklamada, yürüyüş güzergahının BBC önünden Downing Sokağı'na kadar olan kısımla sınırlı olduğunu, bu alan dışındaki gösterilere izin verilmeyeceğini ve gözaltılar yapılabileceğini bildirdi.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 6

Polis, İsrail'in Londra Büyükelçiliği çevresinde de yoğun güvenlik önlemi alarak burada eyleme izin verilmeyeceğini açıkladı.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 7

Bölgede binlerce polisle güvenlik önlemi alındı, atlı polisler de ana güzergahta görev yaptı. Polis, eylemcileri görüntüledi, onlarca polis minibüsü güzergah üzerindeki sokaklarda hazır bekledi.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 8

"GAZZE NÜFUSUNUN YARISI ÇOCUK. SULARI, YEMEKLERİ, İLAÇLARI YOK"

Göstericilerden Maggie Dunn, Hamas'ın saldırılarını kınadığını ancak İsrail'in yaptıklarının soykırım olduğunu söyledi. Dunn, "Gazzeliler aç bırakılıyor, susuz bırakılıyor. 2 milyon Filistinlinin Hamas'ın bir festivale saldırısıyla alakası yok." diye konuştu.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 9

Çatışma haberleri nedeniyle sürekli ağladığını belirten Dunn, "Gazze nüfusunun yarısı çocuk. Suları, yemekleri, ilaçları yok. Hastaneye gidemiyor, tıbbi destek alamıyorlar. Sadece ağlıyorum. Bu yüzden buradayım ve hükümetimizi de İsrail soykırımını desteklediği için protesto ediyorum." dedi.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 10

Dunn, İsrail'e destek veren İngiltere hükümetinin, protestocular ve kendisi adına konuşmadığını da ifade ederek, "Şiddet şiddeti doğurur. Biz de Hamas ve İsrail hükümetinin barış görüşmelerine oturmasını sağlamalıyız. İsrail hükümetinin Gazze halkına hakkı olanları vermesi, daha fazla yasa dışı yerleşimlere izin vermemesi, onların topraklarını işgal etmemesi, işkence ve ölümleri durdurması da bu görüşmelerin bir parçası olmalı." diye konuştu.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 11

Göstericilerden Ayman Al-Halebi de batı medyasını eleştirdi. Al-Halebi, "Olaylar başladığı anda İsrail'i desteklemeye başladılar. Filistinliler Gazze'de yakılıyor ve medya onlardan yana değil. Bütün dünya Ukrayna'yı desteklemek için koşarken Filistinlilere neden gözlerini kapatıyor?" diye sordu.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 12

BBC BİNASI KIRMIZIYA BOYANDI

Gece saatlerinde yürüyüşün başlayacağı noktada bulunan BBC binası bir grup tarafından kırmızı boyayla boyandı.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 13

Palestine Action grubu eylemi üstlenirken konuyla ilgili paylaştığı mesajda, BBC'nin yayınlarıyla İsrail'in savaş suçlarına rıza gösterdiğini belirterek, "Ellerinizde Filistinlilerin kanı var." ifadesini kullandı.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 14

Gösteri öncesi BBC binasının önündeki meydan halka kapatılarak temizlik yapıldı.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 15

İSVEÇ'TE DESTEK GÖSTERİSİ

İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Başkentin işlek meydanlarından Segels Torg'da toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 16

Çok sayıda İsveçli, Filistinli, Arap ve farklı milletlerden, her yaş grubundan insanların katıldığı gösteride, sık sık "Özgür Filistin", "Özgür Kudüs", "Gazze'ye özgürlük" sloganları atıldı, Filistin bayrakları taşındı.

Göstericilerin taşıdıkları dövizlerde Gazze'ye bombardımanın ve sivillere yapılan saldırıların durdurulmasına yönelik mesajlar yer aldı.

İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı - 17
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