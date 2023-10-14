İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistinlilere destek yürüyüşü, Londra Metropolitan polisinin güzergah dışındaki eylemlere izin verilmeyeceği ve gerekirse gözaltılar yapılacağı uyarısıyla başladı. Bununla birlikte, "taraflı" yayın politikası nedeniyle BBC binası bir grup tarafından kırmızı boyayla boyandı. Bununla birlikte, İsveç'in başkenti Stockholm'de toplanan yüzlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
Filistin ile dayanışma göstermek ve İngiltere hükümetinin İsrail-Filistin çatışmasında Filistinlilerin haklarına karşı sessiz tutumunu protesto etmek isteyenler, öğle saatlerinde İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin önünde toplandı.