İngiltere ve İsveç'te Filistinlilere destek gösterileri: BBC binası kırmızıya boyandı

Dunn, İsrail'e destek veren İngiltere hükümetinin, protestocular ve kendisi adına konuşmadığını da ifade ederek, "Şiddet şiddeti doğurur. Biz de Hamas ve İsrail hükümetinin barış görüşmelerine oturmasını sağlamalıyız. İsrail hükümetinin Gazze halkına hakkı olanları vermesi, daha fazla yasa dışı yerleşimlere izin vermemesi, onların topraklarını işgal etmemesi, işkence ve ölümleri durdurması da bu görüşmelerin bir parçası olmalı." diye konuştu.