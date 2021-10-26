İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 11:38
İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesinde yer alan Grimston Park'taki ülkenin en küçük evi satışa çıktı.
16 metrekare büyüklüğündeki ev, 235 bin sterline (3 milyon 100 bin TL) satışa çıkarıldı.
İki katlı evin alt katında yatak odası ve oturma odası bulunurken, üst katta mutfak ve banyo bulunuyor.
2000 yılında Debra ve Dave Bowman çifti tarafından satın alınan evde yaklaşık 20 sene yaşayan çift, emekli olduktan sonra evi satışa çıkararak daha geniş bir eve geçmeyi planladıklarını söyledi.
Ev ile ilgili konuşan Debra Bowman, "Bu eve taşınmak şimdiye kadar verdiğim en iyi kararlardan biriydi ve yeni sahipleri kim olursa olsun, mülkü sevecekleri kesin” diye konuştu.
“Doğanın ortasında olduğunuzu hissettiren bir kır mülkü, ancak York veya Leeds'e sadece 20 dakika ve gerçekten iyi otoyol bağlantılarına sadece beş dakika ve ayrıca Leeds Bradford havaalanına sadece 40 dakika uzaklıktasınız" diyen Debra, “Evin çok küçük olmasının bir yönü de temizliğinin kısa olması, temizlemesi sadece 30 dakika sürüyor ve bundan kim şikayet edebilir ki" dedi.