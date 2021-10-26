İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin

İngiltere’nin kuzey doğusunda yer alan Grimston Park'taki ülkenin en küçük evi satışa çıkarıldı. 16 metrekarelik 2 katlı ev 235 bin sterline (3 milyon 100 bin TL) satışa çıkarılırken, ev sahibi Debra Bowman, "Bu eve taşınmak şimdiye kadar verdiğim en iyi kararlardan biriydi ve yeni sahipleri kim olursa olsun, mülkü sevecekleri kesin” diye konuştu. Ev sahipleri emekli olduktan sonra daha geniş bir eve geçmek için evi satışa çıkardıklarını söyledi.

Haberler - ntv.com.tr 26.10.2021 - 11:38

İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 1

İngiltere’nin Kuzey Yorkshire bölgesinde yer alan Grimston Park'taki ülkenin en küçük evi satışa çıktı.

İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 2

16 metrekare büyüklüğündeki ev, 235 bin sterline (3 milyon 100 bin TL) satışa çıkarıldı.

İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 3

İki katlı evin alt katında yatak odası ve oturma odası bulunurken, üst katta mutfak ve banyo bulunuyor.

İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 4

2000 yılında Debra ve Dave Bowman çifti tarafından satın alınan evde yaklaşık 20 sene yaşayan çift, emekli olduktan sonra evi satışa çıkararak daha geniş bir eve geçmeyi planladıklarını söyledi.

İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 5

Ev ile ilgili konuşan Debra Bowman, "Bu eve taşınmak şimdiye kadar verdiğim en iyi kararlardan biriydi ve yeni sahipleri kim olursa olsun, mülkü sevecekleri kesin” diye konuştu.

İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 6

“Doğanın ortasında olduğunuzu hissettiren bir kır mülkü, ancak York veya Leeds'e sadece 20 dakika ve gerçekten iyi otoyol bağlantılarına sadece beş dakika ve ayrıca Leeds Bradford havaalanına sadece 40 dakika uzaklıktasınız" diyen Debra, “Evin çok küçük olmasının bir yönü de temizliğinin kısa olması, temizlemesi sadece 30 dakika sürüyor ve bundan kim şikayet edebilir ki" dedi.

İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 7
Debra Bowman, “Evi ilk gördüğümüzde hemen aşık olduk” derken, “Eskiden York'ta gerçekten büyük, yarı müstakil bir evimiz vardı ve üç yatak odalı bir mülkten tek yatak odalı bir mülke kadar bu kadar büyük bir küçülmeyi gerçekten kolayca halledip kaldıramayacağımızı merak ediyorduk. Evin atmosferi çok güzeldi” diye konuştu.
İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 8

EVDEN DİĞER KARELER..

İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 9
İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 10
İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 11
İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 12
İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 13
İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin - 14

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