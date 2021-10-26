İngiltere'nin en küçük evi satışa çıktı: 235 bin sterlin

“Doğanın ortasında olduğunuzu hissettiren bir kır mülkü, ancak York veya Leeds'e sadece 20 dakika ve gerçekten iyi otoyol bağlantılarına sadece beş dakika ve ayrıca Leeds Bradford havaalanına sadece 40 dakika uzaklıktasınız" diyen Debra, “Evin çok küçük olmasının bir yönü de temizliğinin kısa olması, temizlemesi sadece 30 dakika sürüyor ve bundan kim şikayet edebilir ki" dedi.