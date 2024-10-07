İngiltere'nin en üretken hırsızı hapisten çıkıyor: Mağaza müdürleri hazırlık yapmaya başladı!
İngiltere’nin en çok hırsızlık yapan zanlısı Tanya Liddle, 172. kez mahkum edildikten sonra hapisten çıkmaya hazırlanırken, mağaza sahipleri ve güvenlik ekipleri endişeli. Liddle, son yıllarda yüzlerce hırsızlıkla bölgede büyük bir sorun haline geldi.
İngiltere'nin en çok hırsızlık yapan zanlısı Tanya Liddle, 172. kez mahkûm edilmesinin ardından önümüzdeki pazartesi günü hapisten çıkacak.
400'den fazla tutuklama ve 350 suç kaydı bulunan Liddle’a, Northumbria Polis bölgesindeki tüm dükkanlardan giriş yasağı getirildi, ancak mağaza sahipleri bu yasağın onu durdurmayacağından endişeli.