İngiltere'nin en üretken hırsızı hapisten çıkıyor: Mağaza müdürleri hazırlık yapmaya başladı!

Mağaza sahipleri, Liddle’ın hapiste olmadığı zamanlarda sıkça kendilerinden bir şeyler çalmaya çalıştığını ifade ediyor.



Bir zincir mağaza yöneticisi, "Beş hafta önce hapisten çıktı ve aynı gün yine hırsızlık yapmaya başladı," dedi. Bu yıl Mayıs ve Temmuz aylarında hapis cezası almasına rağmen, Liddle'ın her iki seferde de cezasının sadece yarısını çektiği belirtildi.