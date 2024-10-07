İngiltere'nin en üretken hırsızı hapisten çıkıyor: Mağaza müdürleri hazırlık yapmaya başladı!

İngiltere’nin en çok hırsızlık yapan zanlısı Tanya Liddle, 172. kez mahkum edildikten sonra hapisten çıkmaya hazırlanırken, mağaza sahipleri ve güvenlik ekipleri endişeli. Liddle, son yıllarda yüzlerce hırsızlıkla bölgede büyük bir sorun haline geldi.

İngiltere'nin en üretken hırsızı hapisten çıkıyor: Mağaza müdürleri hazırlık yapmaya başladı! - 1

İngiltere'nin en çok hırsızlık yapan zanlısı Tanya Liddle, 172. kez mahkûm edilmesinin ardından önümüzdeki pazartesi günü hapisten çıkacak.

400'den fazla tutuklama ve 350 suç kaydı bulunan Liddle’a, Northumbria Polis bölgesindeki tüm dükkanlardan giriş yasağı getirildi, ancak mağaza sahipleri bu yasağın onu durdurmayacağından endişeli.

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İngiltere'nin en üretken hırsızı hapisten çıkıyor: Mağaza müdürleri hazırlık yapmaya başladı! - 2

Liddle, yaşanan son suç dalgasında, mağazalardan elektrikli süpürge, Pokemon kartları, kıyafetler ve kahve gibi ürünlerle ayrılmaya çalıştı. Mart ayında ise bir servis istasyonundan 18 sterlin değerinde çikolata çaldığı için tutuklandı.

Mağaza çalışanları, Liddle’ın hapisten çıktıktan sonra kılık değiştirerek sık sık geleceğini düşündüklerini belirtiyor.

İngiltere'nin en üretken hırsızı hapisten çıkıyor: Mağaza müdürleri hazırlık yapmaya başladı! - 3

"YILLARDIR BAŞIMIZA BELA OLUYOR"

Bir mağaza müdürü, "Tanya yıllardır başımıza bela oluyor. Hapisten çıktığında neredeyse her gün mağazamıza gelip şansını deniyor," dedi.

City Üniversitesi'nde kriminoloji profesörü Emmeline Taylor, Liddle’ın tekrar suç işleyip işlemeyeceği konusunda, "Deliliğin tanımı, aynı şeyi yapmaya devam etmek ama farklı bir şey beklemektir," ifadesini kullandı.

İngiltere'nin en üretken hırsızı hapisten çıkıyor: Mağaza müdürleri hazırlık yapmaya başladı! - 4

TEKRARLAYAN SUÇLULAR

Liddle’ın tek başına işlediği suç dalgası, İngiliz Perakende Konsorsiyumu'nun (BRC) perakendecilere yılda 1,8 milyar sterline mal olduğu bildirilen daha büyük bir hırsızlık salgınının parçası. 2023 yılında, 430 binden fazla hırsızlık vakası yaşandı ve bunların çoğu aynı kişilerin suçları tekrarlamasıyla işlendi.

İngiltere'nin en üretken hırsızı hapisten çıkıyor: Mağaza müdürleri hazırlık yapmaya başladı! - 5

Mağaza sahipleri, Liddle’ın hapiste olmadığı zamanlarda sıkça kendilerinden bir şeyler çalmaya çalıştığını ifade ediyor.

Bir zincir mağaza yöneticisi, "Beş hafta önce hapisten çıktı ve aynı gün yine hırsızlık yapmaya başladı," dedi. Bu yıl Mayıs ve Temmuz aylarında hapis cezası almasına rağmen, Liddle'ın her iki seferde de cezasının sadece yarısını çektiği belirtildi.

İngiltere'nin en üretken hırsızı hapisten çıkıyor: Mağaza müdürleri hazırlık yapmaya başladı! - 6

"HIRSIZLIKTAN NASIL KAÇINIRSINIZ"

Endişeli olan yerel işletmeler, 43 yaşındaki kadının TikTok'ta insanlara nasıl hırsızlık yapacakları ve bundan nasıl uzak duracakları konusunda tavsiyelerde bulunduğunu da  iddia etti. Mağaza yöneticileri, "Yasağın gerçekten işe yarayıp yaramayacağını göreceğiz," ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin en üretken hırsızı hapisten çıkıyor: Mağaza müdürleri hazırlık yapmaya başladı! - 7

"TOPLUMA ZARAR VERİYORLAR"

Yerel esnaf Sube Ikram, Liddle’ın cezalandırılmaması ve alınan önlemlerin yetersiz olduğunu belirterek, "Bu insanlar ya ömür boyu uzaklara gönderilmeli ya da ihtiyaç duydukları tedavi ve yardımı almalılar. Topluma zarar veriyorlar," dedi.

İngiltere'nin en üretken hırsızı hapisten çıkıyor: Mağaza müdürleri hazırlık yapmaya başladı! - 8

"YENİ GELEN PERSONELE TANITIYORUZ"

Liddle'ın 2013 yılında girişinin yasaklandığı bir mağazanın müdürü, "İnsanlar içeri girdiğinde onu tanımasınlar diye farklı peruklar takıyor." dedi.

Mağaza müdürü, yeni gelen personellerine Liddle'ı tanıttıklarını ve dikkatli olmaları konusunda uyardıklarını belirtti.

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