İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'dan yeni iddia: Kraliçe II. Elizabeth kanserdi
İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson, yakın zamanda yayımlanacak yeni anı kitabında Kraliçe II. Elizabeth'in ölümüne dair yeni bir iddia ortaya attı. Johnson, kraliçenin ölümünden önce kemik kanserine yakalandığını söyledi. Kraliçenin sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini ve son günlerinde yaşadığı zorluklardan bahsetti.
İngiltere'nin eski başbakanı Boris Johnson, 2022 yılında hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Johnson yakında yayımlanacak olan anı kitabında Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden önce kemik kanserine yakalandığını belirtti.