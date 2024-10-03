İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'dan yeni iddia: Kraliçe II. Elizabeth kanserdi

"BİLEKLERİNDE MORLUKLAR VARDI"

İstifası için Balmoral Kalesi'ne gittiğini aktaran eski Başbakan Johnson, Kraliçe'nin özel sekreteri Edward Young tarafından karşılandığını ve kendisine Kraliçe'nin yaz boyunca önemli ölçüde kötüleştiğini söylediğini aktardı.

Kitabında Elizabeth ile kabul salonunda oturduklarını ifade eden Johnson, “Solgun ve daha kambur görünüyordu.

Ellerinde ve bileklerinde muhtemelen enjeksiyonlardan kaynaklanan koyu morluklar vardı. Ama hafızası hastalığından tamamen etkilenmemişti. Sohbetimiz sırasında büyük gülümsemesi ve ruh halini değiştiren güzelliği ile hala parlıyordu” diye yazdı.