İngiltere'nin kıyamet odaları ortaya çıktı: Nükleer saldırılara karşı inşa edildi!
Nottingham'da, Soğuk Savaş döneminin en iyi korunan sırlarından biri olan Savaş Odaları, 3 boyutlu taramalarla gün yüzüne çıkarıldı. 1950'lerde nükleer saldırılara karşı inşa edilen sığınak, 400 hükümet yetkilisinin güvenliğini sağlamak ve hayatta kalan nüfusu yönetmek için tasarlandı. Nükleer sığınaklar, sanal turlar aracılığıyla ziyaretçilerin erişimine açıldı.
Soğuk Savaş döneminde İngiltere’nin en iyi korunan sırlarından biri olan ve nükleer savaşa karşı hazırlık amacıyla inşa edilen Nottingham Savaş Odaları, 3 boyutlu taramalar yapılarak gün yüzüne çıkartıldı. Sığnaklar sanal turlar aracılığıyla ziyaretçilerin erişimine açıldı.