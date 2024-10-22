İngiltere'nin kıyamet odaları ortaya çıktı: Nükleer saldırılara karşı inşa edildi!

Nottingham'da, Soğuk Savaş döneminin en iyi korunan sırlarından biri olan Savaş Odaları, 3 boyutlu taramalarla gün yüzüne çıkarıldı. 1950'lerde nükleer saldırılara karşı inşa edilen sığınak, 400 hükümet yetkilisinin güvenliğini sağlamak ve hayatta kalan nüfusu yönetmek için tasarlandı. Nükleer sığınaklar, sanal turlar aracılığıyla ziyaretçilerin erişimine açıldı.

İngiltere'nin kıyamet odaları ortaya çıktı: Nükleer saldırılara karşı inşa edildi! - 1

Soğuk Savaş döneminde İngiltere’nin en iyi korunan sırlarından biri olan ve nükleer savaşa karşı hazırlık amacıyla inşa edilen Nottingham Savaş Odaları, 3 boyutlu taramalar yapılarak gün yüzüne çıkartıldı. Sığnaklar sanal turlar aracılığıyla ziyaretçilerin erişimine açıldı.

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İngiltere'nin kıyamet odaları ortaya çıktı: Nükleer saldırılara karşı inşa edildi! - 2

1952-1953 yılları arasında inşa edilen bu "çok gizli" sığınak, atom bombası patlaması durumunda hayatta kalan nüfusu kontrol edecek olan 11 Bölgesel Hükümet Merkezi'nden biriydi.

Nottingham Trent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 3 boyutlu taramalar sayesinde, sığınaktaki orijinal yatakhaneler, mutfaklar ve ofisler gibi alanlar ilk kez gözler önüne serildi.

İngiltere'nin kıyamet odaları ortaya çıktı: Nükleer saldırılara karşı inşa edildi! - 3

"HÜKÜMET ORTADAN KALKARSA ÜLKE DE ORTADAN KALKMIŞ OLACAKTI"

1950'li yıllarda İngiliz hükümeti, Birleşik Krallık şehirlerine yönelik bir nükleer saldırı tehdidinden giderek daha fazla endişe duymaya başladı.

İngiltere'nin bir saldırıdan sağ çıkması durumunda, hükümetten geriye kalanları koruyacak ve barındıracak yerler inşa edilmesi gerektiğine karar verildi.

İngiltere'nin kıyamet odaları ortaya çıktı: Nükleer saldırılara karşı inşa edildi! - 4

Nükleer tarih uzmanı Dr. Daniel Cordle, sığınakların hükümetin çökmesi durumunda ülkenin hayatta kalmasını sağlamayı amaçladığını belirtti.

"Eğer hükümet ortadan kalkarsa, bir anlamda ülke de ortadan kalkmış olacaktı. Bu endişeler, 1952-1953 yılları arasında Nottingham Savaş Odaları'nın inşasıyla doruğa ulaştı" dedi.

İngiltere'nin kıyamet odaları ortaya çıktı: Nükleer saldırılara karşı inşa edildi! - 5

ÖLÜM KALIM YETKİSİ 

Sığınak, nükleer bir saldırı durumunda 400’e kadar hükümet görevlisini barındırmak üzere tasarlandı. 1962 yılında ise, hayatta kalan nüfusu yönetmek için genişletildi ve Bölgesel Komiserler aracılığıyla yönetim sağlanmaya başladı. Bu komiserler, hayatta kalanlar üzerinde ölüm kalım yetkisine sahip olabileceklerdi.

İngiltere'nin kıyamet odaları ortaya çıktı: Nükleer saldırılara karşı inşa edildi! - 6

TUVALET KAĞITLARINDA DEVLETE AİTTİR YAZISI

Sığınak, 1963 yılında kamuoyuna açıklandı. 1967 yılında ise kullanım dışı bırakıldı. 

Günümüzde, Soğuk Savaş dönemine ait eşsiz bir zaman kapsülü olarak görülmektedir. Sanal turda, sığınaktaki birçok odanın, o dönemde olduğu gibi korunduğu gözlemlenebilir.

Sığınaktaki mutfakta, 1960’larda kalma buzdolabının garanti belgesi bulunurken tuvaletlerde de her yaprağında “Devlete aittir” damgası işlenen tuvalet kağıtları stoklandı. 

İngiltere'nin kıyamet odaları ortaya çıktı: Nükleer saldırılara karşı inşa edildi! - 7

Dr. Cordle, "Sığınak, hem erkek hem de kadın yatakhanelerini, mutfakları ve diğer alanlarıyla birlikte nükleer savaş koşullarında hayatta kalma çabalarının bir yansımasıdır," diyerek bu alanların önemini vurguladı. Sığınak içerisine ayrıca, içeride mesajlaşmaya olanak sağlayan hava basınçlı tüp sistemi ve İngiliz kamu yayıncısı BBC’nin “Acil Yayın Tesisi” inşa edildi.

İngiltere'nin kıyamet odaları ortaya çıktı: Nükleer saldırılara karşı inşa edildi! - 8

tesis, 1967 yılında kısa bir süreliğine Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı tarafından devralındı ve 2001 yılındaki şap salgını sırasında kullanıldı. Yıllardır kullanılmayan tesis, Hamilton Russell adlı bir emlakçı tarafından satın alındı.

Nottingham Trent Üniversitesi ile iş birliği yapan emlak geliştiricisi Hamilton Russell, sığınağın 3 boyutlu taramalarını gerçekleştirdi ve sığınak şimdi bir topluluk ve ticari alana dönüştürülmek üzere hazırlanıyor.

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