İngiltere'nin kıyamet odaları ortaya çıktı: Nükleer saldırılara karşı inşa edildi!

tesis, 1967 yılında kısa bir süreliğine Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı tarafından devralındı ve 2001 yılındaki şap salgını sırasında kullanıldı. Yıllardır kullanılmayan tesis, Hamilton Russell adlı bir emlakçı tarafından satın alındı.

Nottingham Trent Üniversitesi ile iş birliği yapan emlak geliştiricisi Hamilton Russell, sığınağın 3 boyutlu taramalarını gerçekleştirdi ve sığınak şimdi bir topluluk ve ticari alana dönüştürülmek üzere hazırlanıyor.