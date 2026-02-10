İngiltere'ye başbakan dayanmıyor, Starmer koltuğundan olabilir mi?

İngiltere'de son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı. Ancak bu sayı yakın zamanda 7 olabilir. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümeti hali hazırda sosyal yardım kesintileri ve tartışmal politikalarla eleştiri oklarının hedefindeydi. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerini ve ardından gelen skandallar Starmer'ın koltuğunu iyice sallamaya başladı.

Starmer'ın ABD'ye büyükelçi olarak atadığı Peter Mandelson'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile zaten bilinen yakın ilişkilerinin derinliğinin iyice ortaya çıkması, Mandelson'ın istifasıyla sonuçlanmıştı. Starmer’ın 2024 yılında Mandelson’ı atamasının ardından başlayan tartışmalar, İşçi Partisi içinden istifa çağrılarına dönüştü. İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar da bu çağrılara katılarak “çok fazla hata yapıldığını” ve liderliğin değişmesi gerektiğini söyledi.

Krizin büyümesi üzerine Starmer’ın Özel Kalem Müdürü Morgan McSweeney de görevinden istifa etti. McSweeney, Mandelson’un atanması yönünde tavsiyede bulunduğunu belirterek sorumluluğu üstlendi. Morgan McSweeney, İngiliz Başbakanı Starmer’ın 2020’de İşçi Partisi lideri olmasından bu yana en önemli danışmanlarından biri olarak görülüyordu ve Temmuz 2024 seçimlerinde partinin elde ettiği büyük zaferin mimarlarından sayılıyordu.