İngiltere'ye başbakan dayanmıyor, Starmer koltuğundan olabilir mi?
10.02.2026 13:05
Erdem Güzel
İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın koltuğu sallanıyor. Kendi partisinden de baskılar artarken Starmer pes etmeyeceğini söyledi. Eski İngiliz Başbakanı Liz Truss "pes etmeyeceğim" dedikten bir gün sonra istifa etmişti.
STARMER ÜZERİNDE BASKI ARTIYOR
İngiltere'de son 10 yılda 6 başbakan görev yaptı. Ancak bu sayı yakın zamanda 7 olabilir. İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve hükümeti hali hazırda sosyal yardım kesintileri ve tartışmal politikalarla eleştiri oklarının hedefindeydi. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı Epstein belgelerini ve ardından gelen skandallar Starmer'ın koltuğunu iyice sallamaya başladı.
Starmer'ın ABD'ye büyükelçi olarak atadığı Peter Mandelson'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile zaten bilinen yakın ilişkilerinin derinliğinin iyice ortaya çıkması, Mandelson'ın istifasıyla sonuçlanmıştı. Starmer’ın 2024 yılında Mandelson’ı atamasının ardından başlayan tartışmalar, İşçi Partisi içinden istifa çağrılarına dönüştü. İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar da bu çağrılara katılarak “çok fazla hata yapıldığını” ve liderliğin değişmesi gerektiğini söyledi.
Krizin büyümesi üzerine Starmer’ın Özel Kalem Müdürü Morgan McSweeney de görevinden istifa etti. McSweeney, Mandelson’un atanması yönünde tavsiyede bulunduğunu belirterek sorumluluğu üstlendi. Morgan McSweeney, İngiliz Başbakanı Starmer’ın 2020’de İşçi Partisi lideri olmasından bu yana en önemli danışmanlarından biri olarak görülüyordu ve Temmuz 2024 seçimlerinde partinin elde ettiği büyük zaferin mimarlarından sayılıyordu.
İNGİLTERE'YE BAŞBAKAN DAYANMIYOR
Epstein skandalı, zaten sıkıntıda olan Starmer hükümetini daha da derin bir siyasi krizin içine sürükledi. Starmer'a İşçi Partisi içindeki desteğin de zayıfladığı belirtiliyor. Buna rağmen Starmer geri adım atmayacağını ifade etti. İşçi Partisi temsilcilerine konuşan Starmer, “Girdiğim her mücadeleyi kazandım. Ülkeme karşı sorumluluğumu ve aldığım yetkiyi bırakma niyetim yok,” dedi.
Fakat Starmer'ın bu ifadeleri birçok kişi için yeterli değil zira 2022 yılındaki hükümet krizinde dönemin başbakanı Liz Truss da “Ben kaçan değilim mücadele edenim” dedikten yalnızca bir gün sonra istifa etmişti. Son 10 yılda 6 başbakanın görev aldığı ülkede özellikle Boris Johnson'dan bu yana hiçbir başbakan 2 yıl görevde kalamadı. Liz Truss rekor kırarak sadece 49 gün Downing Sokak 10 numarada yer alabilirken, ardından gelen Rishi Sunak da 1 yıl 254 gün görevde kalabildi. Keir Starmer 10 Şubat itibariyle 1 yıl 219 gündür görevde ancak İngiliz medyasına göre Starmer da 2. yılını göremeyebilir. Hatta kimine göre Starmer, Sunak'ın geçirdiği süreden daha kısasını başbakan olarak geçirebilir.
Keir Starmer'ın bir önceki başbakan Rishi Sunak'ı süre bazında geçebilmesi için 36 gün daha görevde kalması gerekiyor.
MUHALEFET BASKIYI ARTIRIYOR
İngiltere Başbakanı Starmer geçtiğimiz günlerde Epstein mağdurlarından özür dileyerek, Peter Mandelson’un kendisini yanılttığını söyledi.
Başbakan ayrıca, Peter Mandelson’un atanmasına ilişkin belgeleri kamuoyuyla paylaşacağının sözünü verdi. Ancak hükümet kanadı, bu belgelerin yayınlanmasının ulusal güvenlik ve devam eden soruşturmalar nedeniyle vakit alacağını belirtti.
Muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin lideri Kemi Badenoch, Starmer üzerindeki baskıyı artırarak görevde kalmasının devam edilebilir bir şey olmadığını söyledi. Badenoch, Başbakan Starmer'ı “yanlış kararlar üstüne yanlış karar alıyor” diye suçladı.