İngiltere’yi sarsan skandal: Mısırlı milyardere 20 kadından cinsel saldırı suçlaması
Harrods'un eski sahibi Mohamed Al Fayed, mağaza çalışanlarına cinsel saldırı ve tecavüz ile suçlanıyor. Mısırlı iş insanının, 1984'ten 2010'a kadar mağazanın başında olduğu dönemde 20 kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve bunlardan beşinin tecavüzle sonuçlandığı iddia ediliyor. Milyarderin oğlu Dodi Al Fayed, 1997 yılında Prenses Diana ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Al Fayed, bu trajik olayın ardından medyada sıkça adından söz ettirdi.
BEŞ KADINA TECAVÜZ ETMEKLE SUÇLANIYOR
Harrods'un eski sahibi Mohamed Al Fayed, mağazasında çalışan kadınlara cinsel saldırıda bulunmak ve tecavüz etmekle suçlanıyor.
Geçtiğimiz yıl 94 yaşında hayatını kaybeden Mısırlı milyarderin, beş kadına tecavüz ettiği ve toplamda 20 kadına da cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.