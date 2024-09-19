İngiltere’yi sarsan skandal: Mısırlı milyardere 20 kadından cinsel saldırı suçlaması

Harrods'un eski sahibi Mohamed Al Fayed, mağaza çalışanlarına cinsel saldırı ve tecavüz ile suçlanıyor. Mısırlı iş insanının, 1984'ten 2010'a kadar mağazanın başında olduğu dönemde 20 kadına cinsel saldırıda bulunduğu ve bunlardan beşinin tecavüzle sonuçlandığı iddia ediliyor. Milyarderin oğlu Dodi Al Fayed, 1997 yılında Prenses Diana ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Al Fayed, bu trajik olayın ardından medyada sıkça adından söz ettirdi.

İngiltere’yi sarsan skandal: Mısırlı milyardere 20 kadından cinsel saldırı suçlaması - 1

BEŞ KADINA TECAVÜZ ETMEKLE SUÇLANIYOR

Harrods'un eski sahibi Mohamed Al Fayed, mağazasında çalışan kadınlara cinsel saldırıda bulunmak ve tecavüz etmekle suçlanıyor.

Geçtiğimiz yıl 94 yaşında hayatını kaybeden Mısırlı milyarderin, beş kadına tecavüz ettiği ve toplamda 20 kadına da cinsel saldırıda bulunduğu iddia ediliyor.

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İngiltere’yi sarsan skandal: Mısırlı milyardere 20 kadından cinsel saldırı suçlaması - 2

"KORKU KÜLTÜRÜ YARATIYOR"

BBC'nin belgeselinde, Mısırlı iş insanının, 1984'ten 2010'daki satışına kadar mağazanın başında olduğu dönemde saldırıları gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Harrods'ta çalışan 20'den fazla eski kadın çalışan, milyarderi cinsel tacizle ve mağazada "korku kültürü yaratmakla" suçluyor.

İngiltere’yi sarsan skandal: Mısırlı milyardere 20 kadından cinsel saldırı suçlaması - 3

MAĞAZA SAHİPLERİNDEN ÖZÜR

Saldırıya uğrayan kadınlardan bazıları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından test edildikleri ve sonuçların doğrudan Al Fayed'e gönderildiği tıbbi muayenelere zorlandıklarını iddia ediyor.

Mağazanın şu anki sahipleri ise suçlamalar karşısında dehşete düştüklerini ve etkilenen kadınlardan özür dilediklerini açıkladı.

İngiltere’yi sarsan skandal: Mısırlı milyardere 20 kadından cinsel saldırı suçlaması - 4

2007-2009 yılları arasında Al Fayed’in kişisel asistanı olarak çalışan Gemma, iş seyahatlerinde davranışlarının korkutucu hale geldiğini anlattı.

Paris'teki Villa Windsor'da tecavüze uğradığını belirten Gemma, Al Fayed’in kendisini birlikteliğe zorladığını aktardı.

İngiltere’yi sarsan skandal: Mısırlı milyardere 20 kadından cinsel saldırı suçlaması - 5

Başka bir mağdur ise, genç yaşta Mayfair'de Al Fayed tarafından tecavüze uğradığını, Harrods çalışanlarının kendisini "oyuncak" gibi gördüğünü ifade etti.

İngiltere’yi sarsan skandal: Mısırlı milyardere 20 kadından cinsel saldırı suçlaması - 6

Harrods, geçmişteki bu tür davranışların tekrar yaşanmaması için gerekli adımları atma kararlılığında olduğunu ve geçmişte yaşananları telafi etmeye çalıştığını duyurdu.

İngiltere’yi sarsan skandal: Mısırlı milyardere 20 kadından cinsel saldırı suçlaması - 7

OĞLU PRENSES DIANA İLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Al Fayed, iş dünyasındaki etkisinin yanı sıra, kişisel yaşamı ve tartışmalı olaylarla da gündeme geldi.

1997'de, oğlu Dodi Al Fayed'in İngiltere'de Prenses Diana ile birlikte geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesi geniş yankı uyandırdı.

Al Fayed, bu trajik olayın ardından medyada sıkça yer aldı.

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