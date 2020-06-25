İngitere'de plajlar doldu

İngiltere'nin Brighton kentinde yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından vatandaşlar plajlara akın etti. Plajlarda sosyal mesafe kurallarına uyulmaması dikkat çekti.

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ntv.com.tr 25.06.2020 - 20:56

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden olan İngiltere'de vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymayarak plajları doldurdu.

SON 24 SAATTE BİN 118 YENİ VAKA İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 42 bin 230'a çıktı.

Vaka sayısı ise 1118 artarak 307 bin 980'e ulaştı. Son 24 saatte 167 bin 23 test yapılırken, toplam test sayısı mükerrerler dahil 8 milyon 710 bin 292 oldu.

NORMALLEŞME ADIMLARI İngiltere'de 23 Mart'ta başlayan kısıtlamalarda 13 Mayıs'ta kısmi gevşemeye gidilerek egzersiz için dışarı çıkışlara getirilen sınırlama kaldırılmış, inşaat ve imalat sektörü işçileri gibi evden çalışmaları mümkün olmayanların da iş başı yapmalarına izin verilmişti.

Gevşeme adımlarının ikinci aşamasında 1 Haziran itibarıyla ilkokulların açılmasına ve profesyonel spor müsabakalarının başlaması, 15 Haziran’da da tüm perakende mağazalarının açılması kararlaştırılmıştı.

Üçüncü aşamada ise 4 Temmuz'dan itibaren restoranlar, barlar, oteller, kuaförler, sinemalar, ibadet yerleri, müzeler, kütüphaneler ve galerilerin yeniden açılacağı duyulmuştu.