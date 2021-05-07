İnsan faaliyetleri Dünya’nın ekosistemini ilk kez 92 bin yıl önce değiştirdi: Artan nüfusa yer açmak için Afrika’daki gür ormanları yaktılar

Taş Devri’nde yaşayan bu insanlar, artan nüfuslarına yer açmak için çevredeki ormanları yaktı ve bu da bugün bölgeye yayılan geniş bir çalılık alanla sonuçlandı.

Bununla birlikte, polen kayıtları 86 bin yıl önce döngüde bir kesinti olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, daha yağışlı dönemlerde su seviyelerinin sabitlendiğini, ancak kıyı boyunca ormanların iyileşmediğini keşfetti. Veriler ayrıca, bölgedeki tür zenginliğinin azalmasından kısa bir süre önce kömür birikiminde bir artış olduğunu ortaya koydu.

Ekip, gölün su seviyesinin ve bitki örtüsünün son 636 bin yılda tutarlı bir iklim modeline sahip olduğunu, kıyıyı çevreleyen ormanların kuraklık sırasında kaybolduğunu ve göl normal seviyelere ulaştığında toparlandığını buldu.

Diğer taraftan araştırma, yaşam alanlarını 92 bin yıl önce tarihlendirmesine yardımcı olan on binlerce taş kalıntı içeren antik yerleşimleri de ortaya çıkardı. Sahada bulunan aletlerin çoğunun hayvanları avlamak ve kesmek için kullanıldığı belirtildi.

Çalışmanın yazarları, tüm bulguları birleştirerek göl çevresindeki nüfusun artması nedeniyle daha fazla eve yer açmak için ormanların yakıldığı sonucuna vardı. Araştırmacılar, "Öyle ya da böyle, yangınlar insan faaliyetlerinden kaynaklandı. Sonuçlar, insanların uzun bir süre boyunca çevreleri tarafından kontrol edilmek yerine çevrelerini kontrol altına aldıklarını gösteriyor. Tüm ekosistemi değiştirdiler ve bu ilişki bugün de devam ediyor” değerlendirmesini yaptı.