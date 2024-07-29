İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sudan’da kadın ve çocuklar cinsel istismara uğruyor

Raporda “Rapor, savaşan tarafların 9 yaşından en az 60 yaşına kadar kadın ve kız çocuklarını cinsel istismar ve toplu cinsel istismar dahil olmak üzere yaygın cinsel şiddete maruz bıraktığını tespit etmektedir" denildi.

Kadınların ve kız çocuklarının ayrıca zorla evlendirilmeye ve çocuk yaşta evlendirilmeye de maruz kaldığı belirtilen raporda, erkeklerin ve oğlan çocuklarının da cinsel şiddet mağduru olduğu açıklandı.