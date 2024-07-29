İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sudan’da kadın ve çocuklar cinsel istismara uğruyor

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Nisan 2023’te Hızlı Destek Güçleri (RSF) ve Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) arasında çıkan çatışmaların ardından, yaşları 9 ila 60 arasında değişen çok sayıda kadın ve çocuğun cinsel istismara uğradığını, cinsel istismara uğrayanlar arasında yetişkin erkekler ve erkek çocuklarının da bulunduğunu duyurdu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sudan’da kadın ve çocuklar cinsel istismara uğruyor - 1

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) paylaştığı rapora göre, Hızlı Destek Güçleri (RSF) ve Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) arasında çıkan çatışmaların ardından, Sudan'da çok sayıda kadın ve çocuğun cinsel istismara uğradığını açıklandı.

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İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sudan’da kadın ve çocuklar cinsel istismara uğruyor - 2

Raporda “Rapor, savaşan tarafların 9 yaşından en az 60 yaşına kadar kadın ve kız çocuklarını cinsel istismar ve toplu cinsel istismar dahil olmak üzere yaygın cinsel şiddete maruz bıraktığını tespit etmektedir" denildi.

Kadınların ve kız çocuklarının ayrıca zorla evlendirilmeye ve çocuk yaşta evlendirilmeye de maruz kaldığı belirtilen raporda, erkeklerin ve oğlan çocuklarının da cinsel şiddet mağduru olduğu açıklandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sudan’da kadın ve çocuklar cinsel istismara uğruyor - 3

Cinsel şiddetin, sağlık üzerindeki etkileri de dâhil olmak üzere, hayatta kalanlar üzerindeki etkileri anlatılan raporda, ayrıca, savaşan tarafların sağlık hizmetlerine, sağlık çalışanlarına ve yerel müdahale ekiplerine yönelik saldırıları, sivillerin hareketine getirilen kısıtlamalar, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde devam eden çatışmalar ve yardımın kasıtlı olarak engellenmesi nedeniyle cinsel istismar sonrası acil sağlık hizmetleri, psikososyal destek ve diğer hizmetlerin eksikliğininden bahsedildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sudan’da kadın ve çocuklar cinsel istismara uğruyor - 4

42 KİŞİYLE GÖRÜŞMELER YAPTI

HRW, raporun hazırlanması kapsamında aralarında sağlık çalışanları, danışmanlar, avukatlar, acil müdahale ekipleri de dahil olmak üzere 42 kişiyle görüşmeler yapıldığını belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sudan’da kadın ve çocuklar cinsel istismara uğruyor - 5

Raporda, “Bu raporun bilgi kaynakları ağırlıklı olarak hizmet sağlayıcılardır. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Eylül 2023 ile Şubat 2024 tarihleri arasında, aralarında sağlık çalışanlarının yanı sıra sosyal hizmet uzmanları, danışmanlar, avukatlar ve acil müdahale gönüllülerinin de bulunduğu hizmet sağlayıcılarla 42 görüşme yaptı" açıklaması yapıldı. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sudan’da kadın ve çocuklar cinsel istismara uğruyor - 6

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün görüştüğü 18 sağlık hizmeti sağlayıcısının, cinsel şiddet mağdurlarına doğrudan tıbbi bakım, psikososyal destek sağladıkları. bireysel vakaları yönettikleri ve Nisan 2023 ile Şubat 2024 arasında toplam 262 cinsel şiddet mağduruna baktıkları belirtildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sudan’da kadın ve çocuklar cinsel istismara uğruyor - 7

CİNSEL İSTİSMARI YAPANLARIN ÇOĞUNLUĞU RSF ÜYELERİ

HRW raporunda, cinsel istismar suçunu işleyenlerin çoğunluğunun RSF üyeleri olduğu bilgisi de paylaşıldı. HRW’den yapılan açıklamada, “İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün görüştüğü hizmet sağlayıcılar, hayatta kalanların anlattıklarına ve RSF'nin müdahale ettikleri cinsel şiddet vakalarının çoğunun meydana geldiği Hartum'un yerleşim bölgeleri üzerinde kontrol sahibi olmasına dayanarak, çatışmayla bağlantılı cinsel şiddet vakalarının çoğunu RSF üyelerine atfetti" ifadelerine yer verildi. 

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sudan’da kadın ve çocuklar cinsel istismara uğruyor - 8

“BENİ ÖLDÜRÜRLER”

Güvenlik gerekçesiyle ismi açıklanmayan, yaklaşık 40 cinsel istismar mağduruyla ilgilendiğini belirten bir doktor, HRW’ye yaptığı açıklamada, “Cinsel istismara uğrayan ve 3 aylık hamile olduğunu yeni öğrenen bir mağdurla konuştum. Belli ki travma geçirmişti ve ailesinin nasıl tepki vereceğinden korkarak titriyordu. Bana şöyle dedi: 'Durumumu öğrenirlerse beni öldürürler” dedi.

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