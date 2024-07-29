İnsan Hakları İzleme Örgütü: Sudan’da kadın ve çocuklar cinsel istismara uğruyor
ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Nisan 2023’te Hızlı Destek Güçleri (RSF) ve Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) arasında çıkan çatışmaların ardından, yaşları 9 ila 60 arasında değişen çok sayıda kadın ve çocuğun cinsel istismara uğradığını, cinsel istismara uğrayanlar arasında yetişkin erkekler ve erkek çocuklarının da bulunduğunu duyurdu.
ABD merkezli sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) paylaştığı rapora göre, Hızlı Destek Güçleri (RSF) ve Sudan Silahlı Kuvvetleri (SAF) arasında çıkan çatışmaların ardından, Sudan'da çok sayıda kadın ve çocuğun cinsel istismara uğradığını açıklandı.