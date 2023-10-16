İnsanı dram her geçen gün derinleşiyor! (İsrail-Hamas çatışmalarında 10. gün)
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 10. gününde devam ediyor. Saldırılarda 750'si çocuk 2 bin 670 Filistinli hayatını kaybederken İsrail'de ise can kayıpları 1300'ün üstünde. İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamaya devam etti. Yaklaşık 2,5 milyon insanın yaşadığı Gazze'de insanı dram her geçen gün derinleşiyor. İşte İsrail-Gazze hattında son 24 saatte yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlattığı "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 10. gününde de sürüyor.
İsrail ordusunun, Gazze'nin doğusunu, Şucaiyye ve Zeytun mahallelerini, kentin kuzeyini yoğun bombardıman altında tuttu. Hava saldırılarında özellikle ana yolların hedef alındığına dikkati çektiği belirtildi.