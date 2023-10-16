İnsanı dram her geçen gün derinleşiyor! (İsrail-Hamas çatışmalarında 10. gün)

BIDEN: İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ HATA OLUR



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını söyledi. Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini belirten Biden, "Bölgede Filistin devleti de olmalı" ifadesini kullandı.



ABBAS: HAMAS'IN EYLEMLERİ FİLİSTİN'İ TEMSİL EETMİYOR



Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durması ve acil insani yardım koridorlarının açılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Hamas'ın eylemlerinin Filistin halkını temsil etmediğini açıkladı. Abbas, Filistinlilerin tek temsilcisinin Filistin Kurtuluş Örgütü olduğunu aktardı. Filistin Devlet Başkanı, İsrail ve Hamas savaşındaki sivil ölümlerini kınadı. Her iki tarafa da "Rehine ve tutukluları serbest bırakın" çağrısı yaptı.