İnsanın 200 bin yaşındaki atası keşfedildi: Homo juluensis!

MEZARLARINDA KALINTILARI BULUNDU

Bu türün fosilleşmiş kalıntıları, avcı olmaları ve hayvan derilerinden kendilerine kıyafet yapmaları gibi yaşamları hakkında daha fazla bilgi veren binlerce eser, taş alet ve hayvan kemiğinin yanında bulundu.

Araştırmacılar, türün küçük gruplar halinde yaşadığına ve büyük ihtimalle modern insanların 120 bin yıl önce Avrupa ve Asya'ya göç etmeye başlamasıyla ortadan kalktığına inanıyor.