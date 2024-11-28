İnsanın 200 bin yaşındaki atası keşfedildi: Homo juluensis!

Bilim insanları, 200 bin yıl önce nesli tükenen yeni bir insan türü keşfetti. Çin'de gerçekleştirilen çalışmalarda büyük başları, geniş kafatasları ve muazzam dişleri olan 16 bireye ait kalıntılar ortaya çıkarıldı. Neandertaller ve Homo sapiens'ten daha büyük olan baş ölçüleri, ekibin tarih öncesi türü "Homo juluensis" olarak adlandırmasına neden oldu. Araştırmacılar, türün küçük gruplar halinde yaşadığına ve iklim değişikliği kaynaklı nedenlerden tükendiğine inanıyor. Türün kayıtlara geçen hiçbir yakın akrabası bulunmuyor.

İnsanın 200 bin yaşındaki atası keşfedildi: Homo juluensis! - 1

16 BİREYE AİT KALINTI

Bilim insanları, Çin'de 200 bin yıl önce nesli tükenen yeni bir insan türü keşfetti.

Büyük başları, geniş kafatasları ve muazzam dişleri olan 16 bireye ait kalıntılar bulundu.

Neandertaller ve Homo sapiens'ten daha büyük olan baş ölçüleri, ekibin tarih öncesi türe "Homo juluensis" adını vermesine yol açtı.

DÜNYA HABERLERİ

İnsanın 200 bin yaşındaki atası keşfedildi: Homo juluensis! - 2

MEZARLARINDA KALINTILARI BULUNDU

Bu türün fosilleşmiş kalıntıları, avcı olmaları ve hayvan derilerinden kendilerine kıyafet yapmaları gibi yaşamları hakkında daha fazla bilgi veren binlerce eser, taş alet ve hayvan kemiğinin yanında bulundu.

Araştırmacılar, türün küçük gruplar halinde yaşadığına ve büyük ihtimalle modern insanların 120 bin yıl önce Avrupa ve Asya'ya göç etmeye başlamasıyla ortadan kalktığına inanıyor.

İnsanın 200 bin yaşındaki atası keşfedildi: Homo juluensis! - 3

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ SONUNU GETİRDİ

Homo juluensis, daha soğuk ve kuru hava koşullarının gelmesine neden olan buzul döneminin yaşandığı dramatik bir iklim değişikliği sırasında yaşadı.

Homo juluensis'in küçük gruplar halinde yaşaması, onları şiddetli hava olaylarına maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyordu. Bu da onların sonunu getirmiş olabilir.

İnsanın 200 bin yaşındaki atası keşfedildi: Homo juluensis! - 4

FOSİLLERİ KARŞILAŞTIRILDI

Araştırmacılar, fosilleri, 2008 yılında Güney Sibirya'daki bir mağarada kemik parçaları keşfedilen Neandertal ve Denisovalılara ait fosillerle karşılaştırdılar.

İnsanın 200 bin yaşındaki atası keşfedildi: Homo juluensis! - 5

Bulgulara göre yeni keşfedilen insan türünün yaklaşık 40 bin yıl öncesine kadar Avrupa ve Asya'da yaşayan Neandertallerle bir bağlantıları bulunmuyor.

İnsanın 200 bin yaşındaki atası keşfedildi: Homo juluensis! - 6

Ancak Homo juluensis türü, diş özelliklerinin uyumlu olması nedeniyle Denisovalılarla benzerlikler taşıyor.

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