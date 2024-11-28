İnsanın 200 bin yaşındaki atası keşfedildi: Homo juluensis!
Bilim insanları, 200 bin yıl önce nesli tükenen yeni bir insan türü keşfetti. Çin'de gerçekleştirilen çalışmalarda büyük başları, geniş kafatasları ve muazzam dişleri olan 16 bireye ait kalıntılar ortaya çıkarıldı. Neandertaller ve Homo sapiens'ten daha büyük olan baş ölçüleri, ekibin tarih öncesi türü "Homo juluensis" olarak adlandırmasına neden oldu. Araştırmacılar, türün küçük gruplar halinde yaşadığına ve iklim değişikliği kaynaklı nedenlerden tükendiğine inanıyor. Türün kayıtlara geçen hiçbir yakın akrabası bulunmuyor.
16 BİREYE AİT KALINTI
Bilim insanları, Çin'de 200 bin yıl önce nesli tükenen yeni bir insan türü keşfetti.
Büyük başları, geniş kafatasları ve muazzam dişleri olan 16 bireye ait kalıntılar bulundu.
Neandertaller ve Homo sapiens'ten daha büyük olan baş ölçüleri, ekibin tarih öncesi türe "Homo juluensis" adını vermesine yol açtı.