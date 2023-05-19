İnsanlar ilk kez romantik bir şekilde Türkiye'nin de bulunduğu Mezopotamya'da öpüştü: 4 bin 500 yıllık öpücük

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, “Fransız öpücüğü” olarak bilinen romantik öpüşmenin ilk kez 4 bin 500 yıl önce Türkiye topraklarının da bir kısmının yer aldığı Mezopotamya’da başladığını ortaya koydu. Sümerce yazılı kil tabletlerde yapılan keşif, ayrıca romantik öpüşmenin tarihini daha önce düşünülenden bin yıl geriye götürdü.

İnsanlar ilk kez romantik bir şekilde Türkiye'nin de bulunduğu Mezopotamya'da öpüştü: 4 bin 500 yıllık öpücük - 1

Oxford ve Kopenhag üniversitelerinden bilim insanları, günümüzde Irak, Suriye ve Türkiye’de toprakları bulunan Eski Mezopotamya'ya ait kil tabletlerde ilk dudak dudağa öpüşmenin kanıtlarını buldu.

DÜNYA HABERLERİ

İnsanlar ilk kez romantik bir şekilde Türkiye'nin de bulunduğu Mezopotamya'da öpüştü: 4 bin 500 yıllık öpücük - 2

Çalışmanın yazarlarından Dr. Sophie Lund Rasmussen,  "Öpüşmek, her zaman ortalıkta varmış gibi hissettiren, ancak bir yerden başlaması gereken ve sandığımızdan daha eski olduğunu düşündüğümüz bir şey.” diye konuştu. 

İnsanlar ilk kez romantik bir şekilde Türkiye'nin de bulunduğu Mezopotamya'da öpüştü: 4 bin 500 yıllık öpücük - 3

Bununla birlikte, Science dergisinde yayınlanan çalışma, eski Mezopotamya metinlerinden yola çıkarak öpüşmenin ilk olarak nasıl algılandığına ışık tutuyor. 

İnsanlar ilk kez romantik bir şekilde Türkiye'nin de bulunduğu Mezopotamya'da öpüştü: 4 bin 500 yıllık öpücük - 4

"EVLİLİK ÖNCESİ ÖPÜŞMEK TABUYDU"

Araştırmacılar Sümer dilindeki en eski metinlerin,  günümüzün aksine, öpüşmenin cinsel ilişki sonrası bir aktivite olabileceğini öne sürdü. 

İnsanlar ilk kez romantik bir şekilde Türkiye'nin de bulunduğu Mezopotamya'da öpüştü: 4 bin 500 yıllık öpücük - 5

Uzmanlar, ayrıca evli bir kadının başka bir adamın öpücüğüyle nasıl yoldan çıkacağını anlatan antik Sümerce bir metnin olduğunu belirterek,  öpüşmenin o dönemde evlilik öncesi bir tabu olduğu kanısına vardıklarını belirtti.

İnsanlar ilk kez romantik bir şekilde Türkiye'nin de bulunduğu Mezopotamya'da öpüştü: 4 bin 500 yıllık öpücük - 6

Rasmussen, “O zamanlar, iş öpüşmeye geldiğinde, bugün bazı kültürlerde olduğu gibi, halka açık sevgi gösterileri hoş karşılanmıyordu.” ifadelerini kullandı.

İnsanlar ilk kez romantik bir şekilde Türkiye'nin de bulunduğu Mezopotamya'da öpüştü: 4 bin 500 yıllık öpücük - 7

Diğer taraftan, çalışmanın yazarları “öpüşme”nin MÖ 2500'den itibaren eski Mezopotamya metinlerinde anlatıldığını ve çok sayıda kültürde yaygın olduğunu vurguladı.

İnsanlar ilk kez romantik bir şekilde Türkiye'nin de bulunduğu Mezopotamya'da öpüştü: 4 bin 500 yıllık öpücük - 8

Çalışmanın diğer yazarı Dr Troels Pank Arboll, "Öpüşme, yalnızca herhangi bir bölgede ortaya çıkan ve oradan yayılan bir gelenek olarak görülmemeli. Bu eylem, birkaç bin yıl boyunca birçok antik kültürde uygulandı.” dedi.

İnsanlar ilk kez romantik bir şekilde Türkiye'nin de bulunduğu Mezopotamya'da öpüştü: 4 bin 500 yıllık öpücük - 9

DAHA ÖNCEKİ KANITLAR 3 BİN 500 YILLIKTI

Öte yandan, daha önce insanların dudaktan öpüştüğüne dair en eski kanıtın 3 bin 500 yıl önce Güney Asya'dan geldiği öne sürülmüştü.

DAHA FAZLA GÖSTER