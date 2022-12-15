İnsanlar neden iki ayak üzerinde yürüyor? Yaygın kabul edilen teori çürütüldü

Öte yandan Piel, ağaçlarda dik yürümenin daha yüksek dallardaki meyvelere ulaşmak ve yerdeki yırtıcılardan korunmak gibi faydaları olduğunu belirterek, "Yani, ağaçlarda iki ayaklı olacak şekilde evrimleştik ve sonra belki de ormanlar geri çekildiğinde bu durum hızlandırıldı ve neredeyse tamamen daha açık yaşam alanlarına bu şekilde indik" dedi.