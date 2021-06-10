İnsanların doğal yaşam alanını işgal ettiği Jala’nın hüzünlü yolculuğu

YENİ EVİNDE MUTLU OLMASI AMAÇLANIYOR

Bununla birlikte, yapılan çalışmalar Tanagupa ormanını, insan yerleşimlerinden uzak olması, yenilebilen bitkilerinin bolluğu nedeniyle orangutanları orangutanların yerleşmesi için uygun bir alan olarak kabul ediyor. Korumacılar, özel yaşam alanlarının Endonezya'nın orangutanlarını sürdürmesine yardımcı olacağını ve yeni evlerinde mutlu olacağını umuyor.

Diğer taraftan Dünya Yaban Hayatı Fonu'na göre, dünyada bir asır önce 230 bin Borneo orangutanı vardı. Ancak, habitat yıkımı nedeniyle sayıları yarıdan fazla azalarak 104 bin 700’e düştü.