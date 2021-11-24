İnsanların milyonlarca yıl önce yaşayan ilk atalarına dair önemli keşif: Maymun gibi tırmanıyor ve insan gibi yürüyordu

Diğer taraftan, insansıların nasıl yürüdüğünü ve tırmandığını inceleyen Texas A&M Üniversitesi’nden Profesör Cody Prang, "Omurga tüm bunları birbirine bağlıyor. Yerde iki ayak üzerinde yürümeye ve ağaca tırmanmaya yönelik potansiyel adaptasyonlar da dahil olmak üzere, bu özelliklerin atalarımızda ne şekilde geliştiği, belki de insanın kökeniyle ilgili en önemli sorulardan biridir” dedi.