İnsanların soyu 900 bin yıl önce tükeniyordu: Yalnızca bin 280 kişi üreyerek nesli devam ettirdi
Çinli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma, 900 bin yıl önce insan nüfusunun neredeyse tükendiğini gösterdi. Uzmanlar, sadece bin 280 üreyebilen insanın kaldığı bu süreci keşfetmenin insanlığın zorlu koşullardaki mücadele ve kapasitesini ve biyolojik gelişimini anlamaya yardımcı olabileceğini söyledi.
Yeni bir çalışma, insan ırkının tarihte Orta Pleistosen olarak bilinen şiddetli bir soğuma dönemine yaklaşırken neredeyse yok olduğunu ortaya koydu.