İnsanların soyu 900 bin yıl önce tükeniyordu: Yalnızca bin 280 kişi üreyerek nesli devam ettirdi

“Sonuçlar, atalarımızın yaklaşık 930 bin yıl önce başlayan ve neredeyse 120 bin yıl süren ciddi bir nüfus darboğazı yaşadığını gösteriyor. Bu durumun üreyen birey sayısını bin 300'e düşürdüğü ve atalarımızı yok olmaya yaklaştırdığı tahmin ediliyor. Bu çalışma, erken dönem insan popülasyonlarının kırılganlığına odaklanarak, evrimsel soyumuzun neredeyse yok olduğu sonucuna varıyor.”