İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü

TEK BİR SONUÇ VAR: TEK GEZEGENLİ REFAH YA DA TEK GEZEGENLİ SEFALET

Wackernagel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir saadet zinciri şeması, şimdiki zamanın bedelini ödemek için geleceği kullanıyoruz. Çoğu ülkede saadet zinciri yürüten işletmelerle ilgili oldukça katı yasalar var ancak ekolojik tükenme umurlarında değil. Sadece bir gezegenimiz var ve bu değişmeyecek. Çok basit bir sonuca ulaşacağız:, tek gezegenli refah veya tek gezegenli sefalet" dedi.