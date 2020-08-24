İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü

ntv.com.tr 24.08.2020 - 15:06
Bilim insanlarına göre, insanlığın Dünya'nın kaynaklarını tüketme oranı, yeni tip corona virüs pandemisinin bir sonucu olarak bu yıl keskin bir şekilde azaldı.
Söz konusu durum ile, insan tüketiminin doğanın bir yılda yenileyebileceği miktarı aştığını ifade eden Dünya Aşma Günü, bu yıl üç hafta gecikerek 29 Temmuz'dan 22 Ağustos'a kaydı.
Uluslararası bir araştırma kuruluşu olan Global Footprint Network tarafından yapılan çalışmaya göre, corona virüs kaynaklı karantinalar, insanlığın ekolojik ayak izinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3'lük bir azalmaya yol açtı. Ancak, ekolojik kaynakları şu anki oranında tüketilmesine devam etmek için hala Dünya’nın 1,6 katına ihtiyaç var.
Global Footprint Network Başkanı Mathis Wackernagel, "Dünya Aşma Günü, karşılaştığımız ekoloji zorluğun ölçmenin bir yolu. Bu yılın verileri umut verici. Ancak ilerleme kaydetmemiz için hemen harekete geçmemiz gerekli” ifadelerini kullandı.
2019 ve 2020'deki Dünya Aşma Günü tarihleri arasındaki üç haftalık gerileme, 1970'lerde küresel aşımın başlamasından bu yana şimdiye kadarki en büyük tek yıllık değişimi temsil ediyor.
O zamandan beri, artan nüfus ve yükselen kişi başına tüketim seviyeleri, Dünya Aşım Günü'nün yılın başına doğru ilerlemesine neden oldu ve ilk kez 2019 yılında Temmuz ayına isabet etti. Corona virüs karantinaları ile 50 içinde tarih ilk gecikme gösterdi.
Wackernagel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir saadet zinciri şeması, şimdiki zamanın bedelini ödemek için geleceği kullanıyoruz. Çoğu ülkede saadet zinciri yürüten işletmelerle ilgili oldukça katı yasalar var ancak ekolojik tükenme umurlarında değil. Sadece bir gezegenimiz var ve bu değişmeyecek. Çok basit bir sonuca ulaşacağız:, tek gezegenli refah veya tek gezegenli sefalet" dedi.
Diğer taraftan, Dünya Aşma Günü'nün arkasındaki araştırma ekibine liderlik eden David Lin, "Bu yılı hesaplamak özellikle zor oldu, çünkü Covid-19'un 2020 sonuçlarını nasıl etkilediğini net bir şekilde ortaya koymak istedik” açıklamasını yaptı.
Lin’in araştırması,bir önceki yılın aynı dönemine göre karbondioksit emisyonlarında yüzde 14,5 ve ticari ormancılıkta yüzde 8,4 düşüş buldu.