İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü

Uluslararası bilim insanları tarafından yapılan bir çalışmaya göre bu yıl yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle insanlığın dünyanın kaynaklarını tüketme oranı, geçen yıla göre keskin bir düşüş gösterek yüzde 9,3 oranında azaldı. Küresel çapta uygulanan karantinalar nedeniyle karbondioksit emisyonlarında yüzde 14,5 ve ticari ormancılıkta yüzde 8,4’lük bir düşüş gerçekleşti. Bununla birlikte araştırmacılar bunun geçici bir durum olduğunu ve ekolojik kaynakları şu anki oranında tüketilmesine devam etmek için hala Dünya’nın 1,6 katına ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

ntv.com.tr 24.08.2020 - 15:06

İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü - 1

Bilim insanlarına göre, insanlığın Dünya'nın kaynaklarını tüketme oranı, yeni tip corona virüs pandemisinin bir sonucu olarak bu yıl keskin bir şekilde azaldı. 

İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü - 2

"DÜNYA AŞMA GÜNÜ" ÜÇ HAFTA GECİKTİ

Söz konusu durum ile, insan tüketiminin doğanın bir yılda yenileyebileceği miktarı aştığını ifade eden  Dünya Aşma Günü, bu yıl üç hafta gecikerek 29 Temmuz'dan 22 Ağustos'a kaydı.

İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü - 3

TÜKETİM YÜZDE 9,3 ORANINDA DÜŞTÜ AMA HALA DÜNYA'NIN BİR BUÇUK KATINA İHTİYAÇ VAR

Uluslararası bir araştırma kuruluşu olan Global Footprint Network tarafından yapılan çalışmaya göre, corona virüs kaynaklı karantinalar, insanlığın ekolojik ayak izinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3'lük bir azalmaya yol açtı. Ancak, ekolojik kaynakları şu anki oranında tüketilmesine devam etmek için hala Dünya’nın 1,6 katına ihtiyaç var.

İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü - 4

Global Footprint Network Başkanı Mathis Wackernagel, "Dünya Aşma Günü, karşılaştığımız ekoloji zorluğun ölçmenin bir yolu. Bu yılın verileri umut verici. Ancak ilerleme kaydetmemiz için hemen harekete geçmemiz gerekli” ifadelerini kullandı.

İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü - 5

SON 50 YIL İÇİNDEKİ EN BÜYÜK DEĞİŞİM

2019 ve 2020'deki Dünya Aşma Günü tarihleri arasındaki üç haftalık gerileme, 1970'lerde küresel aşımın başlamasından bu yana şimdiye kadarki en büyük tek yıllık değişimi temsil ediyor.

İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü - 6

O zamandan beri, artan nüfus ve yükselen kişi başına tüketim seviyeleri, Dünya Aşım Günü'nün yılın başına doğru ilerlemesine neden oldu ve ilk kez 2019 yılında Temmuz ayına isabet etti. Corona virüs karantinaları ile 50 içinde tarih ilk gecikme gösterdi.

İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü - 7

TEK BİR SONUÇ VAR: TEK GEZEGENLİ REFAH YA DA TEK GEZEGENLİ SEFALET

Wackernagel konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir saadet zinciri şeması, şimdiki zamanın bedelini ödemek için geleceği kullanıyoruz. Çoğu ülkede saadet zinciri yürüten işletmelerle ilgili oldukça katı yasalar var ancak ekolojik tükenme umurlarında değil. Sadece bir gezegenimiz var ve bu değişmeyecek. Çok basit bir sonuca ulaşacağız:, tek gezegenli refah veya tek gezegenli sefalet" dedi.

İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü - 8

Diğer taraftan, Dünya Aşma Günü'nün arkasındaki araştırma ekibine liderlik eden David Lin, "Bu yılı hesaplamak özellikle zor oldu, çünkü Covid-19'un 2020 sonuçlarını nasıl etkilediğini net bir şekilde ortaya koymak istedik” açıklamasını yaptı.

İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü - 9

Lin’in araştırması,bir önceki yılın aynı dönemine göre  karbondioksit emisyonlarında yüzde  14,5 ve ticari ormancılıkta yüzde 8,4 düşüş buldu.

İnsanlığın dünya kaynaklarını tüketme oranı bu yıl keskin bir şekilde düştü - 10

"DAHA KÖTÜYE DÖNMESİ MUHTEMEL"

Öte yandan Friends of the Earth adlı kuruluşun Politika Başkanı Mike Childs ise “Doğal kaynaklarımızı kullanma şeklimizde bu yıl elde ettiğimiz iyileşme yalnızca Covid-19 ve sonrasındaki karantinalarla sınırlı. Davranış şeklimizde önemli bir değişiklik olmadıkça, önümüzdeki yıllarda durum muhtemelen eski haline veya daha kötüye dönecektir” uyarısını yaptı.

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