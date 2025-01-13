İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı"

İnsanlığın en büyük buluşması olarak bilinen ve her 12 yılda bir düzenlenen Kumbh Mala festivali, Hindistan'da başladı. Kutsal nehirlerde yüzmenin kendilerini günahlarından arındıracağına inanan Hindular, Hindistan'ın en kutsalı kabul edilen Ganj Nehri, Yamuna Nehri ve Sangam'da yıkanmak için bir araya geliyor. Yüzlerce yıllık kökeni olan festivalin, mitolojik bir savaş sırasında ölümsüzlük vaat eden iksirin birkaç Hindistan şehrine dökülmesi sonucunda ortaya çıktığına inanılıyor. Bu seneki festivalin ise "her zamankinden daha özel" olduğu belirtiliyor. Çünkü gezegenlerin ve yıldızların şu anki dizilimi, iksirin döküldüğü andaki dizilimle aynı. Böyle bir karşılaşma ise ancak 144 yılda bir görülüyor.

İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı" - 1

HER 12 YILDA BİR DÜZENLENİYOR

İnsanlığın en büyük buluşması olarak tanımlanan Kumbh Mela festivaline katılmak için milyonlarca kişi, Hindistan'ın kuzeyindeki Prayagraj kentinde toplandı.

Her 12 yılda bir düzenlenen etkinlik, bugün başladı ve önümüzdeki altı hafta boyunca devam edecek.

Dindarlar, Hindistan'ın en kutsalı kabul edilen Ganj Nehri, Yamuna Nehri ve Sangam'da yıkanacaklar.

DÜNYA HABERLERİ

İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı" - 2

GÜNAHLARDAN ARINDIRAN NEHİR

Hindular, kutsal nehirde yüzmenin kendilerini günahlarından arındıracağına, ruhlarını arındıracağına ve doğum-ölüm döngüsünden kurtaracağına inanırlar; Hinduizmin nihai amacı kurtuluştur.

İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı" - 3

ÇADIR KENT KURULDU

Yetkililer, festival boyunca milyonlarca insanı ağırlamaya devam edecek şehri hazırlamak için zamanla yarışıyor.

Hacı adayları ve turistlerin konaklaması için nehrin kıyısına 4 bin hektarlık bir alana yayılmış büyük bir çadır kent kuruldu.

İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı" - 4

400 MİLYON KİŞİ KATILACAK

Uzaydan bile görülebilecek kadar büyük olan 45 günlük festivale yaklaşık 400 milyon hacının katılması bekleniyor.

Pazartesi günü 5 ila 8 milyon kişinin yıkanması beklenirken, ertesi gün ise bu sayının 20 milyonu aşması bekleniyor.

İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı" - 5

ON BİNLERCE KİŞİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

BBC'ye konuşan idare yetkilisi Vivek Chaturvedi, "650 km geçici yol döşedik ve on binlerce çadır ve tuvalet kurduk. 40 binden fazla polis ve güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 100 binden fazla kişi, bunu başarılı kılmak için gece gündüz çalışıyor." dedi.

İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı" - 6

KUMBH MELA NEDİR?

26 Şubat'ta sona erecek festival, Birleşmiş Milletler'in UNESCO kuruluşu tarafından İnsanlığın Somut Olmayan Mirası olarak tanındı.

Kökeni, okyanusun çalkalanması sırasında ortaya çıkan bir Kumbh (sürahi) nektar yüzünden tanrılar ile şeytanlar arasında çıkan kavgayı anlatan mitolojik bir hikayeye dayanır.

İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı" - 7

İKSİR DÖKÜLDÜ, ŞEHİRLER KUTSANDI

İki taraf ölümsüzlük vaat eden iksir kazanı için savaşırken, birkaç damla taşarak Prayagraj, Haridwar, Ujjain ve Nasik olmak üzere dört şehre düştü.

İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı" - 8

Festival dört şehirde de düzenleniyor ama daha önce katılım rekorları kırılan en büyük festivaller her zaman Prayagraj'da düzenleniyor.

İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı" - 9

"BU SENE ÖZEL"

Hindu kahin Mahant Ravindra Puri, bu seferki festivalin "ekstra özel" olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan uzman, "Çünkü gezegenlerin ve yıldızların şu anki dizilimi, sızıntının yaşandığı andaki dizilimle aynı" dedi.

İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı" - 10

144 YILDA BİR GELEN TESADÜF

Böyle bir denk geliş 12 Kumbh bayramında bir yani her 144 yılda bir gözlemleniyor.

İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı" - 11
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