İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı"

ON BİNLERCE KİŞİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

BBC'ye konuşan idare yetkilisi Vivek Chaturvedi, "650 km geçici yol döşedik ve on binlerce çadır ve tuvalet kurduk. 40 binden fazla polis ve güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere 100 binden fazla kişi, bunu başarılı kılmak için gece gündüz çalışıyor." dedi.