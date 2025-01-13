İnsanlığın en büyük buluşması: "İksir döküldü, nehirler kutsandı"
İnsanlığın en büyük buluşması olarak bilinen ve her 12 yılda bir düzenlenen Kumbh Mala festivali, Hindistan'da başladı. Kutsal nehirlerde yüzmenin kendilerini günahlarından arındıracağına inanan Hindular, Hindistan'ın en kutsalı kabul edilen Ganj Nehri, Yamuna Nehri ve Sangam'da yıkanmak için bir araya geliyor. Yüzlerce yıllık kökeni olan festivalin, mitolojik bir savaş sırasında ölümsüzlük vaat eden iksirin birkaç Hindistan şehrine dökülmesi sonucunda ortaya çıktığına inanılıyor. Bu seneki festivalin ise "her zamankinden daha özel" olduğu belirtiliyor. Çünkü gezegenlerin ve yıldızların şu anki dizilimi, iksirin döküldüğü andaki dizilimle aynı. Böyle bir karşılaşma ise ancak 144 yılda bir görülüyor.
HER 12 YILDA BİR DÜZENLENİYOR
İnsanlığın en büyük buluşması olarak tanımlanan Kumbh Mela festivaline katılmak için milyonlarca kişi, Hindistan'ın kuzeyindeki Prayagraj kentinde toplandı.
Her 12 yılda bir düzenlenen etkinlik, bugün başladı ve önümüzdeki altı hafta boyunca devam edecek.
Dindarlar, Hindistan'ın en kutsalı kabul edilen Ganj Nehri, Yamuna Nehri ve Sangam'da yıkanacaklar.